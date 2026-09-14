Festa dell'amicizia nello sport a Vasto, va in archivio un'edizione da record

Tanto divertimento e voglia di stare insieme, questi gli ingredienti che hanno reso speciale l’edizione 2026 della “Festa dell’amicizia nello sport”, manifestazione inserita nel calendario delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), presieduto dall’aquilana Noemi Tazzi.

Nell’evento sportivo, che si è disputato il 12 e 13 settembre, ancora una volta sul gradino più alto del podio è salita la ”Solidarietà”; grazie alla generosità degli atleti in gara, infatti, è stata raccolta una bella somma in denaro devoluta all’Associazione Giacomo Sintini, che si occupa di assistere giovani pazienti oncologici.

“E’ stata veramente una due giorni esaltante – è il commento di Valter Di Gregorio che ha coordinato tutti gli aspetti organizzativi – realizzata grazie a delle persone straordinarie come Giuseppe, Andrea e Alessio Di Gregorio, Domenico Spina, Antonio Del Cinque e Vincenzo D’Onofrio ed Ennio Petruzziello, che, oltre a dare l’anima in ogni momento dei vari tornei, si sono assunti anche l’onere di arbitrare la totalità delle partite di beach volley”.

Sabato mattina, al termine di un furioso temporale, sui campi del Lido Fernando a Vasto Marina, ha preso il via il torneo di Beach volley Juvenind.

Il pomeriggio di sabato, mentre sulla spiaggia si giocava il torneo maschile di beach, sul campo principale del Nuovo centro sportivo San Gabriele si è disputata la “Coppa dell’Amicizia” di calcio a 7 tra le tre rappresentative della Stellantis di Pratola Serra (Av), Pomigliano d’Arco (Na) e Atessa (ex Sevel).

Si è giocato con una formula originale ed avvincente, fatta di un girone all’italiana di andata e ritorno con partite a tempo ridotto. Dopo un avvincente testa a testa l’hanno spuntata i portacolori dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, grazie ad una rete segnata proprio allo spirare della gara contro i loro corregionali di Pratola Serra. Terzo posto per Atessa che, perse malamente le prime due gare si è poi ripresa ma non è riuscita a guadagnare posizioni.

La premiazione, svolta sul campo al termine delle partite, ha assegnato i premi individuali a Michele Russo (Pratola Serra) e Giuseppe Marino (Pomigliano d’Arco) rispettivamente miglior portiere e miglior giocatore. Un riconoscimento è andato ai tre responsabili dei Cedas Giuseppe Vaccaro (Atessa), Domenico Panico (Pratola Serra), Carlo Tuorto (Pomigliano d’Arco); a quest’ultimo è stato anche assegnato il “Premio Fair Play”. Infine applausi ed un premio speciale all’arbitro Giovanni Alfieri, al quale i calciatori hanno riconosciuto la grande professionalità.

Il torneo di beach volley maschile è andato alla coppia Anton Giergji/Diego Celebre (Cedas Stellantis Termoli), che in finale ha avuto ragione della giovane coppia vastese Andrea Panicciari/Daniele De Ceglia. Terzo posto per Pasquale Spadaccio/Mirko Magazzeno (Pomigliano d’Arco) che nella finale di consolazione hanno superato Fabrizio Fracassi/Asha (un ragazzo del Bangladesh) di Roma.

Gran finale domenica mattina con la conclusione dello Juvenind ed il misto open.

I sansalvesi Manuel Silvestri/Federica Mariano hanno vinto tra gli Under 18, battendo in finale i vastesi Andrea Panicciari/Sofia Giammichele. Sugli altri gradini del podio si sono piazzate le coppie formate rispettivamente da Daniele De Ceglia/Jaqi Pan e Vincenzo Ottaviano/Sofia Basilico.

Nel combattutissimo ed interminabile torneo misto, hanno primeggiato i coniugi Mauro Basilico/Federica Mancini che si sono imposti su un’altra coppia collaudata anche nella vita di tutti i giorni Giammichele Fidelibus/Annarita Pollutri. Al terzo posto Francesco Martiniello/Sofia Basilico (zio e nipote) che hanno preceduto Andrea Glissa/Marianna Carlucci, quest’ultima surrogata nella fase finale dalla figlia Gioia Reale. Gioia e il suo compagno di coppia Ivan Cocchia (rispettivamente 11 e 12 anni) sono stati premiati come la coppia più giovane del torneo.

“In questa 25a edizione del torneo di beach – chiosa Valter Di Gregorio – abbiamo registrato la presenza di ben 34 coppie partecipanti, un vero record. Un ringraziamento speciale da parte mia e di tutti i partecipanti al Lido Fernando, sia al titolare che al figlio Paolo, che ci hanno ospitato veramente alla grande, facendoci sentire a casa. Un grazie enorme, infine, a Gildo Martelli, un professionista straordinario ed un amico vero che ha preparato con meticolosa cura i campi sui quali si sono svolte le partite”.