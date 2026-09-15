A Cupello la partenza del Giro d'Abruzzo 2026

È partita ufficialmente da Cupello la prima frazione del Giro d’Abruzzo Carta Giovani Nazionale 2026, una frazione mista e particolarmente impegnativa di 155 km che si snoda lungo le pendici della Majella per concludersi sul duro muro finale di Casalincontrada.

La competizione, articolata in quattro tappe complessive attraverso l’intero territorio regionale, proseguirà domani con la Popoli Terme-Caramanico Terme e giovedì con la frazione per velocisti Oricola-San Benedetto dei Marsi, per poi concludersi venerdì con la Silvi-Controguerra.

Ai nastri di partenza figurano 120 corridori, distribuiti in 8 atleti per ciascuna delle 15 squadre in gara.

Alla partenza erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, il sindaco di Cupello, Graziana Di Florio assieme ai colleghi dell’amministrazione cittadina, l’amministratore delegato e direttore generale di RCS Sport, Paolo Bellino, e il delegato RCS per l’Abruzzo, Maurizio Formichetti.

A dare l’avvio ufficiale alla corsa, sventolando materialmente la bandiera di partenza tra l’entusiasmo del pubblico, è stato il presidente Marsilio che in precedenza aveva posto l’accento sul valore strategico della manifestazione e la scelta di coinvolgere i centri minori e i borghi regionali.

“Grazie dell’accoglienza, dell’ospitalità e del calore con cui state accogliendo Il Giro d’Abruzzo. È una scelta vincente per promuovere il territorio, che incontra il consenso e il gradimento delle popolazioni locali e dei sindaci. Se le grandi tappe del Giro d’Italia hanno talvolta percorsi obbligati per esigenze agonistiche, Il Giro d’Abruzzo ha un’altra filosofia: lo utilizziamo per far scoprire tutto il resto della regione, ricco da vedere. Grazie alle televisioni tutto questo sarà visibile ovunque. Devo ringraziare anche il ministro Abodi che ha voluto sostenere la manifestazione attraverso la Carta Giovani Nazionale, oltre a tutti gli sponsor, a RCS e al responsabile per l’Abruzzo Maurizio Formichetti per il costante lavoro sui percorsi.”

A seguire, il sottosegretario al Turismo D’Amario ha sottolineato l’ottima risposta della comunità locale e il rilancio del settore.

“Oggi è una bella giornata – ha detto – vedere Il Giro d’Abruzzo che parte da un borgo delle aree interne come Cupello dimostra la straordinaria capacità accogliente della nostra cittadinanza. La corsa attraversa quasi tutte le nostre zone interne – quattro tappe in quattro province – ed entra a pieno titolo nel percorso promozionale della regione bike friendly. I dati ci dicono che sempre più persone scelgono di venire qui, a conferma che stiamo trasformando quello che definisco il ‘segreto meglio custodito al mondo’ in una realtà aperta a tutti. Proseguiamo con forza nella valorizzazione del nostro territorio”.



