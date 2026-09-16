Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, giÃ  1.600 iscritti: si prepara edizione da record

Sono giÃ 1.600 gli atleti che si sono iscritti alla IV edizione della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, in programma domenica 25 ottobre, lungo uno dei tratti piÃ¹ suggestivi della costa abruzzese.

Un numero che racconta, prima ancora dello sparo di partenza, la forza raggiunta da una manifestazione che anno dopo anno Ã¨ riuscita a conquistare spazio nel calendario podistico nazionale e, soprattutto, a costruire intorno alla gara una vera rete di accoglienza e promozione del territorio.

A confermare l'impatto dell'evento arrivano anche i dati legati all'ospitalitÃ : alcune delle strutture alberghiere convenzionate con l'associazione Podisti Frentani, che organizza insieme alla BCC Abruzzi e Molise, hanno giÃ raggiunto il sold out. Eâ€™ un segnale concreto di come la Half Marathon non rappresenti soltanto un appuntamento sportivo, ma sia diventata un'occasione capace di generare presenze, movimento e ricadute positive per le attivitÃ economiche e turistiche della Costa dei Trabocchi.

Ed Ã¨ proprio questo uno degli obiettivi che BCC e ASD Podisti Frentani hanno condiviso fin dall'inizio: mettere in campo una sinergia di intenti e di azioni per far crescere una manifestazione che sappia andare oltre il risultato agonistico e diventare patrimonio del territorio.

L'appuntamento avrÃ inizio sabato 24 ottobre, quando il Palazzetto dello Sport di Ortona ospiterÃ per l'intera giornata il villaggio-gara.

La gara prenderÃ il via domenica mattina.

Il ritrovo dei concorrenti Ã¨ fissato alle ore 8 al Lido Saraceni / Via Cervana di Ortona, con partenza alle 9.

Il percorso condurrÃ gli atleti verso Fossacesia, attraversando San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, con arrivo previsto in Via Lungomare, all'altezza del parco comunale Baya Verde.

La Via Verde per lâ€™occasione sarÃ riservata agli atleti, fino alle 12 del 25 ottobre: questo vuol dire che nessuno vi potrÃ accedere nelle ore della competizione se non atleta con pettorale o addetto allo staff.

Ore nelle quali la Costa dei Trabocchi sarÃ ancora una protagonista, offrendo un tracciato capace di unire sport, paesaggio e identitÃ .

Tutte le informazioni sulla gara, sulle modalitÃ di partecipazione e sull'accoglienza sono disponibili sul sito www.podistifrentani.it, nella pagina dedicata alla Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon.



