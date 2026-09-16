Il Futsal Vasto si presenta alla città

Appuntamento domenica 20 settembre, ai Giardini d’Avalos di Vasto, per la presentazione della nuova stagione sportiva del Futsal Vasto.

Nel corso dell’evento, guidato dal presidente Domenico Giacomucci, verranno illustrati gli eventi sociali che coinvolgeranno anche la terza età e il fitto progetto sportivo ed educativo che coinvolge l’intera “famiglia” del Futsal Vasto: una realtà solida che vanta centinaia di tesserati, partendo dai piccolissimi della scuola calcio fino ad arrivare alle formazioni giovanili.

I riflettori saranno inevitabilmente puntati sulla prima squadra, pronta ad affrontare al massimo il campionato regionale di Serie C1. Sul palco saliranno il confermatissimo mister Michael Rossi e il gruppo storico capitanato da Pierpaolo Della Morte, a cui si affiancheranno i talenti delle giovanili.

La presentazione ai Giardini d’Avalos - si legge in una nota del club biancorosso - giunge in un momento cruciale della preparazione, iniziata ufficialmente a metà agosto presso il rinnovato PalaSanGabriele. La dirigenza, lo staff tecnico e tutti gli atleti invitano la cittadinanza e tutti gli appassionati di sport a partecipare per far sentire il proprio calore a una delle realtà sportive più longeve e virtuose del territorio vastese.