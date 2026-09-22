'Luci' sul Futsal Vasto

Grande partecipazione domenica ai Giardini dâ€™Avalos per la presentazione della nuova stagione del Futsal Vasto.
La platea â€“ si evidenzia in una nota â€“ si Ã¨ tinta di rosso come la passione che spinge questa societÃ a dare sempre il meglio.
Dopo lâ€™illustrazione delle varie squadre di calcio a 5, il presidente Domenico Giacomucci, unitamente alla dirigenza, ha ringraziato le autoritÃ presenti, gli sponsor e tutti i partecipanti.
Un ringraziamento particolare viene espresso dalla dirigenza del club biancorosso a Kesia per aver immortalato le immagini piÃ¹ importanti della serata.