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'Luci' sul Futsal Vasto

Al via un'altra stagione di grande impegno e passione per il club biancorosso di calcio a 5

redazione
Sport
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Grande partecipazione domenica ai Giardini dâ€™Avalos per la presentazione della nuova stagione del Futsal Vasto.

La platea â€“ si evidenzia in una nota â€“ si Ã¨ tinta di rosso come la passione che spinge questa societÃ  a dare sempre il meglio.

Dopo lâ€™illustrazione delle varie squadre di calcio a 5, il presidente Domenico Giacomucci, unitamente alla dirigenza, ha ringraziato le autoritÃ  presenti, gli sponsor e tutti i partecipanti.

Un ringraziamento particolare viene espresso dalla dirigenza del club biancorosso a Kesia per aver immortalato le immagini piÃ¹ importanti della serata.

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