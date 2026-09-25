A Chieti lo sport entra in Confcommercio: nasce il Comitato Provinciale A.S.C.

Ãˆ nato il Comitato Provinciale di Chieti A.S.C. â€“ AttivitÃ Sportive Confederate, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Lâ€™assemblea costituente ed elettiva, riunita nella sede di Confcommercio Chieti ha eletto presidente Luigi Milozzi e ha chiamato a comporre il Consiglio provinciale Francesca Di Giuseppe e Sonia Saraullo. Gli organi resteranno in carica per lâ€™intero quadriennio olimpico e il Comitato avrÃ sede presso la stessa Confcommercio Chieti.

I lavori sono stati presieduti da Alessandro Londi, direttore generale di A.S.C. e presidente della F.I.I.S. â€“ Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, con funzioni di segretario verbalizzante svolte da Valter Vieri, consigliere nazionale A.S.C. e presidente di EBISport. Allâ€™assemblea, alla presenza di Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti, hanno partecipato le associazioni e le societÃ sportive dilettantistiche affiliate ad A.S.C. nel territorio teatino, che da oggi dispongono di una struttura di riferimento per affiliazioni, tesseramento, assistenza amministrativa e rapporti con le istituzioni locali.

Â«Accolgo questo incarico con grande fiducia. Abbiamo davanti un lavoro impegnativo ma entusiasmante, e potrÃ² contare sul contributo di Francesca Di Giuseppe e Sonia Saraullo: insieme metteremo il Comitato al servizio di tutte le associazioni del territorio, perchÃ© nessuna resti sola di fronte agli adempimenti e alle opportunitÃ .Â» â€” Luigi Milozzi, Presidente del Comitato Provinciale A.S.C. Chieti

La costituzione dÃ seguito allâ€™intesa sottoscritta il 17 luglio scorso, che prevedeva la nascita entro settembre del Comitato A.S.C. e della Delegazione F.I.I.S. allâ€™interno della rete territoriale confederale: un impegno rispettato nei tempi annunciati.