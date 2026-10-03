BTS Volley Cup a San Salvo: il settore giovanile protagonista della nuova stagione

Un nuovo appuntamento nel percorso di crescita firmato BTS Volley: pallavolo, confronto e un incontro con Franco Bertoli per offrire alle giovani atlete opportunità che vanno oltre il campo.

Il volley giovanile femminile apre la stagione a San Salvo con la BTS Volley Cup, in programma domenica 4 ottobre. Organizzata dalla BTS San Salvo con il patrocinio del Comune di San Salvo, la manifestazione riunirà nelle palestre di Via Verdi e della Provinciale sei squadre, accomunate dall’impegno nella crescita delle giovani atlete.

Per la BTS, il torneo nasce dal lavoro quotidiano con il proprio settore giovanile: preparazione tecnica, attenzione al percorso di ogni atleta e occasioni di confronto attraverso cui accompagnare le ragazze nella crescita sportiva e personale. La giornata rappresenta una nuova tappa di questo progetto, che affianca agli allenamenti e ai campionati esperienze capaci di ampliare gli orizzonti delle giovani pallavoliste.

Parteciperanno Delfina Termoli, Nuova Pallavolo Campobasso, Enjoy Volley Vasto, Vasto Volley, Sportland Gissi e BTS San Salvo: sei realtà che si ritroveranno per una giornata dedicata alle ragazze, alla loro passione e alla possibilità di mettersi alla prova insieme.

La manifestazione sarà anche un’occasione per valorizzare il lavoro del Consorzio Volley Colli e Trabocchi, di cui fanno parte BTS San Salvo, Enjoy Volley Vasto, Vasto Volley e Sportland Gissi. Un percorso di collaborazione che mette in comune competenze ed esperienze per offrire alle giovani atlete nuove opportunità di crescita.

A rendere speciale la giornata sarà Franco Bertoli, campione della pallavolo italiana e oggi mental coach. La BTS ha voluto coinvolgerlo per offrire alle ragazze un’esperienza che vada oltre il risultato delle partite: un’occasione per ascoltare, confrontarsi e riflettere su ciò che significa crescere attraverso lo sport.

Alle ore 14:00, nella Sala Porta della Terra, Bertoli incontrerà atlete e genitori nell’ambito di “Panchine Pensanti”, con un intervento dedicato al tema “Sport e Famiglia”. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione sul ruolo delle famiglie nel percorso sportivo delle ragazze: accompagnarne l’impegno, sostenerle nelle difficoltà e aiutarle a vivere le aspettative, costruendo fiducia, autonomia e consapevolezza.

Sarà un momento centrale della manifestazione, pensato per mettere in dialogo le giovani atlete e chi è al loro fianco. Un’iniziativa che esprime l’attenzione della BTS alla crescita delle persone, insieme a quella delle giocatrici, e alla relazione tra società sportiva e famiglie.

Il programma sportivo inizierà alle ore 9:00 con le gare dei due gironi. Nel pomeriggio, dalle ore 15:45, si disputeranno le finali, fino alla gara per il primo posto e alle premiazioni presso la palestra di Via Verdi. Tutte le squadre partecipanti saranno premiate, a riconoscimento dell’impegno e del contributo alla manifestazione.

Con la BTS Volley Cup, la società apre la nuova stagione mettendo al centro le giovani e dedicando loro una giornata di sport, formazione e condivisione: un’occasione per competere, incontrarsi e portare a casa qualcosa in più di un risultato.