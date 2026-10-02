Muay Thai, nuova vittoria per il sansalvese Michel Bruno in Thailandia

Ancora una netta vittoria per lâ€™atleta professionista di MMA di San Salvo Michel Bruno, che prosegue momentaneamente il suo percorso nella Muay Thai come fighter del Team Dragon Muay Thai di Phuket, in Thailandia.

Dopo mesi di duri allenamenti, lâ€™atleta Ã¨ tornato sul ring affrontando un combattente thailandese di grande esperienza, con alle spalle numerosi match.

Il combattimento si Ã¨ svolto in Thailandia, in casa dello sfidante, appartenente al prestigioso Team Tiger Muay Thai, una delle realtÃ piÃ¹ conosciute negli sport da combattimento.

Michel Bruno ha conquistato una netta vittoria per ko, confermando il suo ottimo momento e il livello raggiunto e aggiungendo cosÃ¬ un altro importante risultato al suo percorso sportivo internazionale.