Accademia Dinamika sul podio al XXIV Campionato Centro Italia di Braccio di Ferro

Ottimi risultati per Accademia Dinamika ASD di San Salvo al XXIV Campionato Centro Italia di Braccio di Ferro, disputato il 3 ottobre a San Lorenzo in Campo.

Francesco Murgioni â€“ 1Â° posto, ES. 65 kg, braccio sinistro

Marika Murgioni â€“ 2Â° posto, femminile 70 kg, braccio sinistro

Marika Murgioni â€“ 2Â° posto, femminile 70 kg, braccio destro

Tre medaglie per i due atleti sansalvesi in un importante appuntamento nazionale dedicato allâ€™arm wrestling, disciplina sportiva in forte crescita anche in Italia.

Il braccio di ferro agonistico Ã¨ uno sport a tutti gli effetti, con competizioni ufficiali, categorie di peso e una preparazione specifica basata su forza, tecnica e velocitÃ .

Francesco e Marika sono giÃ al lavoro per i prossimi appuntamenti agonistici, con lâ€™obiettivo di continuare a crescere e contribuire alla diffusione dellâ€™arm wrestling anche sul territorio di San Salvo.