Parkour, il giovane sansalvese Samuele Cerbaso convocato al collegiale nazionale a Roma

Un'altra importante soddisfazione per il giovane talento sansalvese Samuele Cerbaso, 15 anni, atleta dell'ASD Accademia Dinamika, che dal 17 al 20 settembre ha partecipato a un collegiale nazionale di Parkour presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, su convocazione del Direttore Tecnico Nazionale Roberto Carminucci.

Un'opportunitÃ arrivata dopo lo straordinario risultato ottenuto ai Campionati Nazionali Speed Gold di Rimini, svoltisi dal 22 al 28 giugno 2026, dove Samuele ha conquistato il titolo di vicecampione italiano nella categoria Junior 2.

Un percorso di crescita rapidissimo: nonostante pratichi parkour da molti anni, il giovane atleta ha iniziato a competere soltanto nel dicembre 2025, sfiorando subito il podio con un quarto posto alla sua prima gara nazionale.

Durante il collegiale romano, Samuele ha avuto modo di confrontarsi con altri atleti di alto livello, prendendo parte a simulazioni di gara Speed con prove cronometrate, sessioni di potenziamento fisico e allenamenti di freestyle. Un'esperienza affrontata con ottimi riscontri sul piano della prestazione, dimostrando di poter sostenere il confronto con gli altri partecipanti.

Ad accompagnarlo sono stati i suoi allenatori, Loris Ruggieri e Lorenzo Masciulli, che ne seguono la preparazione sportiva.

Â«Siamo estremamente soddisfatti di questo traguardo. Lavoreremo affinchÃ© questa sia soltanto la prima di tante convocazioni e ci impegneremo per permettere anche ad altri ragazzi della nostra associazione di raggiungere risultati importantiÂ», dichiarano gli allenatori.

Dotato di una velocitÃ eccezionale, grandi capacitÃ di salto e una notevole rapiditÃ di apprendimento, Samuele guarda giÃ ai prossimi appuntamenti nazionali con l'obiettivo di conquistare il gradino piÃ¹ alto del podio.

Il sogno piÃ¹ grande resta quello di vestire un giorno la maglia della Nazionale italiana e rappresentare il proprio Paese nelle competizioni internazionali di parkour.