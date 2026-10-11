Team Go Fast sugli scudi: cinque gioie tricolori nel paraciclismo su pista

Continuano i successi per gli atleti del Team Go Fast, che si conferma ai massimi livelli sia nel ciclismo su strada che nel paraciclismo su pista.

Con la partecipazione alla Granfondo Tre Valli Varesine, prestigioso appuntamento valido quest’anno come Campionato Europeo UEC Gran Fondo 2026, la squadra si è confrontata in mezzo a 5.000 iscritti, dimostrando grande competitività.

L’exploit maggiore si è avuto con Francesco Pirro, vittorioso nel percorso medio di 101 chilometri: “È stata una gara molto tirata fin dalle prime battute. Verso metà percorso siamo riusciti a sganciarci in un bel gruppetto, prima in due e poi in sei. Sull’ultimo strappo la corsa si è ulteriormente selezionata e ci siamo ritrovati in quattro a giocarci il tutto per tutto. Sapevo di poter contare su un buono spunto veloce, dato che la volata rappresenta uno dei miei punti di forza, e me la sono giocata al meglio: ho pazientato fino all’ultimo momento utile prima di lanciare lo spunto decisivo per essere sicuro di vincere, e ce l’ho fatta”. Oltre alla vittoria di Pirro, sul medesimo tracciato da registrare anche la nona posizione di Francesco Di Felice e la 25ª di Andrea Lauria.

Non da meno la prova degli atleti impegnati anche sul percorso lungo di 127 chilometri, dove si sono distinti Alessandro Frangioni col decimo posto assoluto e Ivan Martinelli ventesimo, con Paolo Totò e Paolo Ciavatta a completare la spedizione in terra varesina. Al termine di una giornata di altissimo livello, queste performance rappresentano il giusto coronamento dei sacrifici fatti per farsi valere in campo continentale e non solo.

A poca distanza da Varese, si sono disputati a Milano, all’interno dell’iconico velodromo Vigorelli, i Campionati Italiani Assoluti di paraciclismo su pista. Circa 40 atlete e atleti da tutta Italia si sono contesi le maglie tricolori in una competizione che rappresentava anche un importante banco di prova in vista dei prossimi Mondiali nei Paesi Bassi. Per i colori del Team Go Fast, i successi (ben cinque) e i piazzamenti d’onore sono la chiara dimostrazione di come la squadra sia ormai una macchina perfetta, capace di dettare legge in ogni categoria.

Nella categoria MC3, Fabio Serraiocco ha realizzato il tris di titoli, imponendosi nell’eliminazione, nello scratch e nel chilometro da fermo. Tra gli MC5, Andrea Tarlao ha conquistato un titolo e due podi: primo nel chilometro da fermo, terzo nell’eliminazione e nello scratch. Nel tandem, Lorenzo Bernard ha vinto l’oro nell’inseguimento e ha conquistato l’argento nel chilometro (alla guida Michele Scartezzini). Infine, Cristian Miloni ha confermato la sua costante presenza in zona punti tra gli MC5, chiudendo settimo nell’eliminazione, sesto nello scratch e quinto nel chilometro da fermo.



