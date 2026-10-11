Un nuovo inizio per la Vasto Basket, ripartenza biancorossa al PalaBCC

La Vasto Basket è pronta all’esordio in Divisione Regionale 1. Una nuova dimensione per una società che, dopo tanti anni in Serie C e Serie B, ha scelto di ripartire con entusiasmo, riportando al centro del progetto il mix tra giovani ed esperti, il senso di appartenenza e il legame con il territorio.

“C’è un’emozione particolare nell’attesa di questa prima palla a due – si legge in una nota del club presieduto da Giancarlo Spadaccini -. Un’emozione diversa, che racchiude tutta la voglia di ricominciare e di scrivere una nuova pagina della storia biancorossa. Non sarà semplicemente una nuova stagione. Sarà un nuovo inizio.

È l’anno dei ritorni, delle nuove responsabilità e delle belle speranze. È l’anno in cui Vins De Angelis torna a indossare la maglia biancorossa, quello che riporta Andrea Marino e Nik Di Rosso a difendere i colori della propria città. È la prima dello “Zar”, Goran Oluic, nella doppia veste di allenatore e giocatore, pronto a mettere la propria esperienza al servizio del gruppo. C’è Gio Peluso, che non ha esitato un istante ad abbracciare questa nuova causa, dimostrando quanto forte sia il richiamo della propria maglia.

E poi ci sono loro, i giovani. Tanti, giovanissimi, pieni di entusiasmo e di belle speranze. Ragazzi pronti a crescere, sbagliare, imparare e dare tutto affinché questa stagione sia importante sotto il profilo formativo e dei risultati. Perché ripartire non significa rinunciare alle ambizioni, ma costruirle su fondamenta nuove”.

Il primo ostacolo si chiama Antoniana Pescara, formazione guidata da coach Bruno Pace, attesa domenica 11 ottobre al PalaBCC.

Palla a due alle ore 18:00 con ingresso gratuito per il pubblico, “per riabbracciare una città che vogliamo vicina ai propri colori – si sottolinea in casa Vasto Basket -. Non sappiamo dove ci porterà questa strada. Sappiamo che vogliamo percorrerla con coraggio, umiltà e passione.

Lo stemma che portiamo sul petto lo porteremo in campo con fierezza, lo difenderemo con orgoglio e lo custodiremo con rispetto. Si riparte, Vasto. Tutti insieme”.

Queste le squadre che compongono il torneo di Divisione Regionale 1 assieme alla Vasto Basket: Amici del Basket San Salvo, Antoniana Pescara, Basketball Teramo, Blue Basket Roseto, Chieti Basket, Nereto Basket Academy, Nova Basket Campli, Pescara Basket, Pineto Basket, Teramo a Spicchi e Torre Basketball.