Aragon Spartans Tennistavolo Vasto, debutto da sogno in A2: Marsala nettamente battuto

Esordio da incorniciare per gli Aragon Spartans Tennistavolo Vasto in Serie A2: nella prima casalinga al PalaSalesiani travolto il Marsala nell’impegno numero 1 della stagione.
I biancorossi di capitan Alessandro Santoro non lasciano scampo ai rivali siciliani della passata annata sportiva, bagnando il debutto assoluto nella seconda serie nazionale con una prestazione dominante e una netta vittoria.
Punteggio finale 6-1 a favore degli Aragon Spartans con una prestazione strepitosa dello spagnolo Guillot che travolge dapprima il forte croato del Marsala Huzjak e a seguire, dopo aver portato il punto nel doppio giocato in coppia con Alessandro Di Marino, supera nettamente Maragiooglio.
Esordio col botto anche per il vastese Francesco Palmieri, autore di una doppietta.
“Partiamo subito con i 3 punti – commenta raggiante il direttore sportivo Gabriele Antenucci – Non potevamo auspicare inizio migliore di fronte al pubblico amico che ci ha supportato durante una partita tiratissima a dispetto del netto parziale di 6-1. Adesso testa ai sardi del Muravera che ci aspettano domenica prossima”.