Il San Salvo non rialza la testa: la Folgore Delfino Curi Pescara s'impone al Vito Tomeo

Un gol realizzato nel finale dal finlandese Tukiainen condanna il San Salvo ad unâ€™altra sconfitta (la quinta di fila sul campo, la quarta effettiva considerando la ripetizione della partita esterna con lâ€™Ovidiana Sulmona). La Folgore Delfino Curi Pescara fa sua lâ€™intera posta in palio al Vito Tomeo, vincendo con il punteggio di 2-1.

Alla rete iniziale dei padroni di casa, di pregevolissima fattura, firmata dal classe 2007 Ruggiero nella fase finale della prima frazione di gara hanno fatto seguito, nella ripresa, il gol del pari siglato da Piscopiello, giocatore tra i piÃ¹ talentuosi di questo campionato, ed il timbro a poco dallo scadere di Tukiainen.

Eâ€™ stata una partita intensa e tutto sommato equilibrata, con diverse occasioni da rete costruite dalle squadre allenate da Massimo Epifani e Remigio Cristofari. Il San Salvo non riesce a smuovere la classifica e resta a quota 7. Gongola, al contrario, la Folgore Delfino Curi Pescara che aggancia lâ€™Avezzano al secondo posto, a -4 dalla lanciata capolista Mosciano.

Tra le novitÃ di giornata la sistemazione del pubblico allâ€™impianto Vito Tomeo con i tifosi organizzati di casa biancazzurri nello spazio alle spalle della porta lato sud e degli ospiti in quello lato via Stingi.

Prossimo turno: per Ruggieri e compagni, domenica prossima, impegno in trasferta contro la Rosetana mentre la Folgore se la vedrÃ sul campo amico del San Marco di Pescara contro la Torrese.

San Salvo-Folgore Delfino Curi Pescara 1-2

Reti: 38â€™ Ruggiero, 17â€™ st Piscopiello, 47â€² st Tukiainen

San Salvo: Petriccione, Preta, Arilli, Gomis, Ruggieri, Lombardi, Ruggiero, Squadrone, Ciafardini, Bamba, Orlando. A disp. Santaniello, Ceccarelli, Gentile, Tenaglia, Russo, Tamburrelli, Simigliani, Andrade, Garcia. All.Epifani

Folgore Delfino Curi Pescara: Sonko, Cutilli, Piscopiello, Puglielli, Scurti, Luzi, Barbetta, Giammarinaro, Ankovic, Manzi, Centorame. A disp. Ciavattella, Ruggieri, Diouf, Salvatore, Morasca, Billi, Arcamone, Martinez, Tukiainen. All. Cristofari

Arbitro: Garraoui di Pordonone (Mattucci di Teramo e Pietroiusti di Avezzano)