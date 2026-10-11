Eccellenza abruzzese, settima giornata: il quadro completo con risultati e classifica

Questo il quadro completo della settima giornata di andata nel Campionato di Eccellenza abruzzese.
RISULTATI â€“ Pro Vasto-Virtus Cupello 2-2 (anticipo del sabato), Celano-Francavilla 6-0, Chieti-Bacigalupo Vasto Marina 0-2 (a Sulmona), Fucense Trasacco-Pontevomano â€˜0-1, Montorio â€™88-Montesilvano 1-1, Mosciano-Ovidiana Sulmona 2-0, San Giovanni Teatino-Rosetana 2-1, San Salvo-Folgore Delfino Curi Pescara 1-2, Torrese-Avezzano 3-0
CLASSIFICA â€“ Mosciano 18, Avezzano, Folgore Delfino Curi Pescara 14, Pro Vasto, Montorio â€™88 13, Torrese 12, Celano, San Giovanni Teatino 11, Ovidiana Sulmona (una partita in meno), Montesilvano 10, Chieti 9, Bacigalupo Vasto Marina 8, Fucense Trasacco 7, San Salvo (una partita in meno) 6, Virtus Cupello, Rosetana 5, Pontevomano 4, Francavilla 3
PROSSIMO TURNO â€“ Francavilla-San Giovanni Teatino (sabato anticipo), Avezzano-Chieti, Bacigalupo Vasto Marina-Mosciano, Folgore Delfino Curi Pescara-Torrese, Montesilvano-Fucense Trasacco, Ovidiana Sulmona-Montorio â€™88, Pontevomano-Pro Vasto, Rosetana-San Salvo, Virtus Cupello-Celano