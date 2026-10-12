Barella professionale per il Pronto Soccorso del 'San Pio' dai fondi raccolti con il torneo di padel del Lions Club Vasto New Century

Sport e impegno civico si sono incontrati sui campi dello Sporting Club Vasto, che il 10 e lâ€™11 ottobre ha ospitato il 2Â° Torneo di Padel organizzato dal Lions Club Vasto New Century. Il ricavato dellâ€™iniziativa Ã¨ stato destinato allâ€™acquisto di una barella professionale per il reparto di Medicina dâ€™Urgenza e Pronto Soccorso dellâ€™Ospedale di Vasto.



Al torneo hanno preso parte 16 coppie, per un totale di 32 giocatori. Nella giornata di sabato si sono disputate le partite di qualificazione dei quattro gironi. Domenica Ã¨ stata la volta della fase a eliminazione diretta, con quarti di finale, semifinali e finale. Il titolo Ã¨ andato alla coppia formata da Gianluca Galante e Marco Berchicci, che in finale ha superato Renato De Ficis e Luigi Fariello con il punteggio di 6-0, 6-3.



Alla manifestazione sono intervenuti la dr.ssa Giuliana Scuro, coordinatrice del reparto di Pronto Soccorso e Medicina dâ€™Urgenza dellâ€™Ospedale di Vasto, Francesco Prospero, consigliere regionale, Carlo Della Penna, assessore allo Sport del Comune di Vasto, e Domenico Fabbiano, presidente della 7Âª Circoscrizione Lions Clubs del Distretto 108A. La loro presenza ha confermato il valore dellâ€™iniziativa per la comunitÃ e per la sanitÃ del territorio.



Il Lions Club Vasto New Century ringrazia lo Sporting Club Vasto per lâ€™ospitalitÃ , per aver messo gratuitamente a disposizione i campi e per il primo premio riservato ai vincitori.

Un ringraziamento va anche agli sponsor che hanno sostenuto lâ€™evento: Iocco Group, Metallufficio, Studioware, Sideways, Bolognese Consulting, Dâ€™Ambrosio, Gruppo DE5 San Salvo, Perrozzi Arredo Bagno, lo studio dentistico del Dott. Gianni Cialone di Vasto, Sciascia e Bolognese Impresa Edile e Cantine Jasci & Marchesani.



Il club ringrazia infine tutti i partecipanti e il pubblico. Grazie a loro due giorni di sport si sono trasformati in un aiuto concreto per chi ogni giorno si prende cura dellâ€™emergenza sanitaria del territorio.