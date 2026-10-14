BTS San Salvo e Gissi in campo per la solidarietà, amichevole a sostegno della Radioterapia Oncologica di Chieti

La pallavolo diventa occasione di solidarietà e sensibilizzazione.

Mercoledì 14 ottobre, alle ore 19:00, presso la Palestra Provinciale di San Salvo, la BTS San Salvo ospiterà la formazione del Gissi per un'amichevole dal significato speciale, che andrà ben oltre il risultato sportivo.

L'incontro nasce dalla volontà della BTS di sostenere l'iniziativa “Muoviti con il Cuore”, legata al progetto Donna Sala Rossa della Radioterapia Oncologica di Chieti, che promuove il benessere delle donne impegnate in percorsi di cura oncologica, anche attraverso lo sport e il miglioramento degli ambienti di cura.

Durante la serata, chi lo desidera potrà effettuare una donazione libera, anche di soli 5 euro o più, per contribuire concretamente a questa importante causa.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per trasmettere un messaggio educativo alle giovani atlete e ai giovani atleti: lo sport non è soltanto competizione, allenamento e risultati, ma anche attenzione verso gli altri, responsabilità sociale e capacità di fare squadra per obiettivi che vanno oltre il campo da gioco.

«Come BTS crediamo fortemente nel valore sociale ed educativo dello sport. Vogliamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze crescano non soltanto come atleti, ma soprattutto come persone, imparando quanto sia importante tendere una mano a chi attraversa momenti difficili. Anche un piccolo contributo può rappresentare un gesto di grande valore», è il messaggio che la società vuole trasmettere attraverso questa iniziativa.

Un ringraziamento particolare va alla società Gissi e alle sue atlete, che hanno accolto con entusiasmo l'invito della BTS, condividendo fin da subito lo spirito solidale dell'evento. «Sul campo saremo avversari, ma per questa occasione giocheremo tutti nella stessa squadra. È questo il messaggio più bello che possiamo dare alle nostre ragazze».

La BTS San Salvo invita quindi famiglie, appassionati di pallavolo, sportivi e tutta la cittadinanza a partecipare numerosi, per sostenere le atlete e contribuire alla raccolta fondi.

L'appuntamento è per mercoledì 14 ottobre, alle ore 19:00, presso la Palestra Provinciale di San Salvo.

L'ingresso sarà un'occasione per dimostrare che la solidarietà non ha bisogno di grandi gesti: basta la volontà di esserci e di dare una mano. Perché quando lo sport si mette al servizio di una buona causa, non ci sono avversari, ma un'unica grande squadra.

BTS San Salvo – Lo sport che unisce, dentro e fuori dal campo.