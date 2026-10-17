Alessandro Scalzo e Riccardo Di Genni: dalla Pallamano Vasto ai Lions Handball Teramo in Serie A Silver

La Pallamano Vasto festeggia il gemellaggio con i Lions Handball Teramo: casa e giovanili da una parte, A Silver dallâ€™altra â€” un legame di orgoglio e collaborazione.

â€œPer noi â€“ si legge in una nota del sodalizio vastese â€“ Ã¨ una notizia speciale. Alessandro Scalzo e Riccardo Di Genni, cresciuti in casa e allenati dal nostro staff a cui va il merito della loro formazione, oggi vivono da dentro la Serie A Silver con i Lions, portando un pezzo di vastesitÃ sui parquet piÃ¹ importanti del girone. Restano legati alle origini e potranno scendere in campo sia con noi sia con i Lions.

Al debutto al Pala San NicolÃ² contro il Putignano, Scalzo, dopo un avvio piÃ¹ cauto, si scioglie nella ripresa e firma 4 gol nella goleada 35-19: prima vittoria casalinga della stagione per i Lions, saliti a 5 punti. Con lui anche Di Genni, al primo gettone in A Silver.

Pochi giorni dopo, nuova prova di carattere: i Lions espugnano Siracusa e battono lâ€™Aretusa 28-32 in un PalaAkradina sold-out, con il nostro Alessandro autore di 4 centri anche in Sicilia. Teramo sale a 7 punti e resta imbattuta nel girone B, tra le squadre da seguire verso i play-off.

Prossimo appuntamento: big match al Pala San NicolÃ² contro il Romagna (sabato 17 ottobre, ore 18:00).

Da Vasto a Teramo il filo non si spezza, si allunga.

Questa Ã¨ la Pallamano Vasto: crescere insieme, sognare in grande e restare una famiglia biancorossaâ€œ

Un abbraccio a chi allena, a chi gioca, a chi tifa e a chi crede ogni giorno in questo progetto. La festa Ã¨ di tutta la societÃ .