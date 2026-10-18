Dieci anni di "Nuova Guardia": gli ultras sansalvesi in piazza San Vitale

Dieci anni di presenza a sostegno del San Salvo Calcio: per la Nuova Guardia un percorso fatto di cori, striscioni, presenza nelle gare in casa e in trasferta, amicizie e passione per i colori biancazzurri che non conosce pause e anche organizzazione e partecipazione a iniziative in ambito sociale e solidaristico nella comunitÃ .

Un simbolo di identitÃ , appartenenza e orgoglio cittadino.

Nella serata di sabato 17 ottobre il ritrovo in piazza San Vitale per festeggiare l'anniversario, nella giornata domenicale si torna in campo esterno per sostenere la squadra di mister Massimo Epifani che andrÃ a caccia di riscatto dopo le ultime sconfitte nella sfida in calendario contro la Rosetana per la giornata numero 7 del girone di andata del campionato di Eccellenza abruzzese.

La Nuova Guardia San Salvo festeggia dieci anni di presenza, dieci anni di anima a tinte biancazzurre.