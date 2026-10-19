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Centro Ginnico Vastola protagonista al Trofeo 'Scugnizzeria'

redazione
Sport
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Domenica 18 ottobre, nella cornice del PalaVesuvio di Ponticelli â€“ Napoli, Ã¨ andato in scena il Trofeo â€˜Scugnizzeriaâ€˜, e lâ€™insegnante tecnico Aniello Vastola, napoletano dâ€™origine e legatissimo alla terra natia, ha voluto partecipare allâ€™evento con due giovani portacolori del Centro Ginnico Vastola.

Alessandro Costantini e Dylan Marchesani sono stati i protagonisti della bella giornata di judo, sport e aggregazione, conquistando due luccicanti medaglie dâ€™oro.

Nella foto in evidenza i due atleti con il campione olimpico Pino Maddaloni

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