LND Abruzzo, presentati i calendari di calcio a 5 di Serie C Femminile e Serie D

Sono stati presentati, all’Hotel Promenade di Montesilvano, i calendari dei campionati di Serie C femminile e Serie D di calcio a 5 della LND Abruzzo.

All’appuntamento hanno partecipato le delegazioni delle 47 squadre coinvolte, in una serata che ha offerto alle società anche la possibilità di condividere esperienze e aspettative per la nuova stagione.

La Serie D prenderà il via il 24 ottobre, con la conclusione della stagione regolare fissata al 15 maggio. Nel girone di Vasto tornerà a militare anche la Libertas Stanazzo, squadra nata dal progetto di inclusione sociale e sportiva della LND “Mettiamoci in gioco”. Avviato nella stagione 2014/2015, il progetto è stato il primo in Italia a coinvolgere i detenuti di un penitenziario, quello di Lanciano, in un campionato di calcio a 5 con una propria squadra.

La Serie C femminile inizierà il 6 dicembre e si chiuderà l’11 aprile. Nel corso della serata, sono state inoltre premiate le vincitrici della Coppa Disciplina, riconoscimento alla correttezza e al rispetto delle regole. Per la Serie D, i premi sono andati a DG ASD, al CUS L’Aquila e al Perano Calcio. Per i campionati giovanili sono state premiate La Fenice Calcio a 5 nell’Under 19, ES Chieti Calcio a 5 per l’Under 17 maschile e Pescara Pink Academy per l’Under 17 femminile. Nell’Under 15 femminile il riconoscimento è stato assegnato a Pescara Pink Academy e Santegidiese 1948, mentre nell’Under 15 maschile a Cologna Calcio ed ES Chieti Calcio a 5.

“Il lavoro del Comitato parte dall’ascolto delle società e delle loro esigenze, per dare risposte concrete a chi rende possibili i campionati – evidenzia il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo – Alle squadre di Serie C femminile e Serie D auguro una buona stagione, con un particolare ringraziamento ai dirigenti, ai tecnici, alle atlete e agli atleti per l’impegno che dedicano alle proprie attività. Le società premiate con la Coppa Disciplina ci ricordano quanto la qualità del nostro calcio passi anche dai comportamenti”.

“La Serie D è la base della piramide del nostro movimento: è qui che nasce un progetto, spesso dall’iniziativa di un gruppo di persone che sceglie di mettersi in gioco e costruire una squadra”, sottolinea Salvatore Vittorio, responsabile regionale del calcio a 5 della LND Abruzzo. “Con il tempo, il lavoro e la continuità, quel progetto può consolidarsi e crescere. Vogliamo inoltre sostenere lo sviluppo del calcio a 5 femminile, affiancando le società e offrendo a sempre più ragazze la possibilità di avvicinarsi alla disciplina”.

I calendari possono essere consultati a questo link