Consorzio Volley Colli e Trabocchi: nuova stagione per costruire il futuro della pallavolo del territorio

Dal Consorzio Volley Colli e Trabocchi (progetto sportivo al quale hanno aderito le societÃ Sportland Gissi, Enjoy Volley Vasto, Amasport Scerni, Ad Maiora Monteodorisio, Vasto Volley e BTS Volley San Salvo) riceviamo e pubblichiamo.

Ci siamo lasciati alla fine di agosto con il torneo che aveva salutato lâ€™estate e accompagnato lâ€™inizio della nuova stagione. Da allora il lavoro del Consorzio Volley Colli e Trabocchi Ã¨ proseguito con un obiettivo chiaro: trasformare la collaborazione tra societÃ in un progetto sempre piÃ¹ strutturato e capace di offrire nuove opportunitÃ alle atlete.

Gli staff tecnici delle diverse realtÃ coinvolte hanno lavorato insieme per costruire i gruppi e permettere alle ragazze di affrontare un campionato adeguato al proprio percorso di crescita. Ãˆ proprio qui che il Consorzio vuole fare la differenza: mettere in rete competenze, risorse ed esperienze per creare opportunitÃ che, singolarmente, non sempre sarebbe possibile offrire.

Lâ€™ambizione, perÃ², guarda piÃ¹ lontano: lâ€™obiettivo non Ã¨ semplicemente mettere insieme squadre, ma costruire negli anni un punto di riferimento per la pallavolo del territorio, capace di creare percorsi qualificati, valorizzare atlete e tecnici e sviluppare una visione comune nel rispetto dellâ€™identitÃ e dellâ€™autonomia delle singole societÃ .

Intanto sono arrivati anche i primi riscontri dal campo: nel fine settimana appena trascorso lâ€™Under 15 femminile ha esordito con una vittoria in una gara combattuta e intensa. Nelle prossime settimane sarÃ il turno anche dellâ€™Under 14, dellâ€™Under 17 e dellâ€™Under 19, pronte a iniziare il proprio percorso stagionale, oltre che delle formazioni maschili di Under 15, Under 17 e Under 19, a testimonianza del valore del Consorzio impegnato a 360 gradi per offrire garanzie e opportunitÃ future a ragazzi e ragazze.

Ma il progetto non si ferma ad allenamenti e partite: sono giÃ in preparazione nuove iniziative, momenti di formazione ed eventi che contribuiranno a dare ulteriore impulso al percorso intrapreso.

La stagione Ã¨ appena cominciata, ma la prospettiva guarda ai prossimi anni: fare rete, condividere obiettivi, investire sulla qualitÃ del lavoro e mettere le atlete al centro, con lâ€™ambizione di costruire una realtÃ sempre piÃ¹ riconoscibile e autorevole per la pallavolo del territorio.

A tutte le atlete, agli allenatori, alle societÃ e allâ€™intero movimento pallavolistico abruzzese, lâ€™augurio del Consorzio Volley Colli e Trabocchi per una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

Buona stagione agonistica a tutti!