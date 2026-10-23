Impresa storica per la Podistica San Salvo: Marco Monaco nellâ€™Ã©lite mondiale delle World Marathon Majors.

Ã¹Il podismo sansalvese vola sul tetto del mondo. Marco Monaco, fiero portacolori dell'Asd Podistica San Salvo, ha completato ufficialmente il circuito internazionale piÃ¹ prestigioso per un corridore su strada: l'Abbott World Marathon Majors. Con il taglio del traguardo alla Maratona di Tokyo, svoltasi domenica 1Â° marzo 2026, l'atleta abruzzese Ã¨ entrato di diritto nell'Ã©lite globale dei maratoneti, conquistando la leggendaria Medaglia Six Star.

Un sogno accarezzato per nove anni, fatto di sudore, costanza e una passione incrollabile. Il viaggio di Monaco era iniziato nel lontano 2017 tra i grattacieli di New York ed Ã¨ terminato nella terra del Sol Levante, portando idealmente i colori di San Salvo a sventolare nelle sei metropoli piÃ¹ importanti del pianeta running.

Un percorso da record per costanza e determinazione

L'ingresso nella "Hall of Fame" internazionale dei maratoneti non Ã¨ solo un traguardo di partecipazione, ma il coronamento di prestazioni cronometriche di altissimo livello. Monaco ha dimostrato una regolaritÃ impressionante, completando le sei prove con un tempo complessivo di 21 ore, 27 minuti e 53 secondi, tenendo una straordinaria media di 3 ore, 34 minuti e 39 secondi a maratona.

La sua gara piÃ¹ veloce Ã¨ stata quella di Chicago nel 2023, dove ha fermato il cronometro sul suo record personale del circuito di 3h27m30s. La prova piÃ¹ dura e iconica, quella di Boston nel 2025, lo ha visto domare i celebri saliscendi in 3h47m49s. A Tokyo, teatro dell'ultimo tassello, ha sigillato l'opera con un solido 3h34m17s.

Le sei tappe del mito Six Star

Ecco il dettaglio cronologico delle sei storiche imprese che compongono il mosaico dorato dell'atleta sansalvese:

New York (2017): 3:30:18 â€“ L'esordio nel mito

Berlino (2022): 3:32:45 â€“ La velocitÃ sulle strade tedesche

Londra (2023): 3:35:14 â€“ Il fascino del Tamigi

Chicago (2023): 3:27:30 â€“ Il capolavoro cronometrico (Personal Best)

Boston (2025): 3:47:49 â€“ Il cuore e la grinta sulla maratona piÃ¹ antica del mondo

Tokyo (2026): 3:34:17 â€“ L'apoteosi e la conquista della sesta stella

L'orgoglio della Podistica San Salvo

La Medaglia Six Star rappresenta la massima onorificenza per un maratoneta amatoriale, un club esclusivo che conta poche migliaia di atleti in tutto il mondo. Questa impresa non Ã¨ solo un successo personale per Marco Monaco, ma scrive una pagina indelebile nella storia della Podistica San Salvo, confermando il sodalizio come una vera e propria fucina di campioni capaci di farsi valere nei contesti internazionali piÃ¹ duri ed esclusivi.

Il Presidente della societÃ Asd Podistica San Salvo, Michele Colamarino, ha espresso profondo orgoglio ed elogiato l'atleta per aver incarnato i valori di sacrificio e costanza della squadra.

A Marco vanno i complimenti di tutta la comunitÃ sportiva per aver dimostrato che, con la dedizione e il sacrificio, nessun traguardo Ã¨ precluso.