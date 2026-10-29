Ritorno sul ring a braccia alzate per Stefano Ramundo

A braccia alzate il pugile vastese Stefano Ramundo, nella serata di boxe di sabato 24 ottobre organizzata a Silvi Marina, nella cornice del locale PalaPiomba.

Buon rientro sul ring per il classe 1995-categoria Superleggeri che ha avuto la meglio sull’avversario bosniaco Nikola Ivkovic mettendo in bacheca il suo 19° successo in 22 match ufficiali nel professionismo.

“Una bella serata – commenta Ramundo – e voglio ringraziare i tanti amici e tifosi che mi hanno seguito e supportato e lo staff della Vasto Ring che sempre mi accompagna. Ci rimettiamo in fila per un futuro titolo internazionale che non è detto sarà subito il prossimo match, ma quello è l’obiettivo”.