Una big per cambiare passo: la Tenaglia Altino Avastese Volley sfida la capolista Costa Volpino al PalaBCC

Un avvio di stagione in salita per la Tenaglia Altino Avastese Volley, che si presenta alla sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile con un solo punto allâ€™attivo e diversi rimpianti per quelle partite che avrebbero potuto avere un epilogo diverso. Il tempo per guardare indietro, perÃ², Ã¨ poco: domenica al PalaBCC di Vasto arriva la capolista C.B.L. Costa Volpino, unâ€™avversaria che finora non ha lasciato spazio agli errori.

A rendere ancora piÃ¹ delicato il momento sono state le parole del presidente Aniello Papa al termine dellâ€™ultima gara contro la Ferraro SMI Roma Volley, che si Ã¨ detto deluso e amareggiato per prestazioni che, a suo giudizio, non hanno rispecchiato le aspettative e gli obiettivi societari. La volontÃ del club resta quella di mantenere la categoria, ma il percorso intrapreso finora evidenzia la necessitÃ di una svolta. Per le frentane sarÃ fondamentale ritrovare certezze e continuitÃ , in un campionato competitivo che non concede margini di errore.

La sesta giornata propone un ostacolo tra i piÃ¹ impegnativi: la C.B.L. Costa Volpino, capolista a punteggio pieno con 15 punti conquistati nelle prime cinque giornate. Un cammino impeccabile quello della formazione lombarda, capace di chiudere ogni incontro con il bottino massimo e di confermarsi, fin dalle prime battute, tra le protagoniste assolute del campionato.

La squadra guidata da coach Cominetti arriverÃ a Vasto forte dei risultati ottenuti e con lâ€™obiettivo di consolidare il primato, aumentando il margine sulla NuvolÃ¬ Altafratte Padova, attualmente seconda in classifica. Nel roster lombardo figurano anche due ex della formazione abruzzese, Marika Longobardi e Fatim Yassimina Kone.

Per Ferrara e compagne si prospetta una sfida di altissimo livello, nella quale non basterÃ soltanto lâ€™impegno. Contro una squadra che finora ha dimostrato soliditÃ , qualitÃ e continuitÃ , servirÃ una prestazione attenta in ogni fondamentale, ma soprattutto la capacitÃ di restare dentro la partita anche nei momenti piÃ¹ difficili. Una prova che richiederÃ carattere, luciditÃ e una risposta collettiva, prima ancora che tecnica.

A fotografare con grande sinceritÃ il momento della Tenaglia Altino Avastese Volley Ã¨ Claudia Provaroni, schiacciatrice della formazione abruzzese, che non nasconde le difficoltÃ incontrate in questo avvio di stagione e richiama la squadra alle proprie responsabilitÃ :

Â«Ãˆ fuori discussione che questo non Ã¨ lâ€™inizio sperato e per il quale abbiamo lavorato tanto, ma Ã¨ sport e puÃ² capitare. La squadra câ€™Ã¨, la continuitÃ ancora no. Siamo troppo traballanti e con poche certezze. Abbiamo avuto problemi interni che stiamo risolvendo e che assolutamente non devono essere scusanti per prestazioni come quelle fatte. La soluzione non ce lâ€™ho, altrimenti avremmo giÃ risolto questo intoppo, ma credo che per trovarla ci si debba allenare con impegno e con la testa fissa alla domenica.

Rispetto a Roma Ã¨ mancata continuitÃ e la capacitÃ di approfittare delle loro difficoltÃ per andare a prenderci punti. Nelle amichevoli io ero infortunata, ma da fuori la cosa evidente era la serenitÃ , che oggi invece manca. Affronteremo Costa Volpino sicuramente non con la coda tra le gambe: la palla Ã¨ rotonda e bisogna tirar fuori il carattere e la voglia di invertire questa rotta negativa. Mi aspetto una reazione da parte di tutte, perchÃ© a mio avviso quello che manca non Ã¨ qualcosa di prettamente tecnico. Abbiamo le carte per poter far bene e dobbiamo capire che, per quanto il campionato sia lungo, ogni punto fa la differenza e ogni punto che si puÃ² prendere si deve prendereÂ».

Parole che non cercano alibi e che individuano nella compattezza, nella serenitÃ e nella capacitÃ di reagire gli aspetti da cui ripartire. La classifica impone di non perdere altro terreno e ogni occasione diventa preziosa per cambiare passo. Di fronte alla prima della classe, la Tenaglia Altino Avastese Volley Ã¨ chiamata a una prova di carattere: servirÃ una squadra capace di lottare su ogni pallone, sostenersi nei momenti di difficoltÃ e ritrovare quella fiducia necessaria per esprimere il proprio potenziale.

La strada Ã¨ in salita, ma il campionato Ã¨ ancora lungo. Domenica sarÃ il campo a dare le prime risposte.

IL MATCH

Tenaglia Altino Avastese Volley â€“ C.B.L. Costa Volpino

Domenica 1Â° novembre, ore 16:00 PalaBCC Vasto