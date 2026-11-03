“Per sempre, pres”, la Bacigalupo Vasto Marina ricorda Gianfranco Iammarino

“Per sempre, pres“: scendendo in campo con una maglietta dedicata e con un omaggio floreale prima dell’inizio della partita casalinga di campionato contro la Fucense Trasacco al Padre Fulgenzio Fantini, la Bacigalupo Vasto Marina ha voluto ricordare e onorare la figura dell’Avvocato Gianfranco Iammarino, indimenticato presidente del club, scomparso prematuramente il 6 novembre dello scorso anno all’età di 62 anni.

Un momento intenso e di profonda commozione, alla presenza dei familiari di Iammarino presenti per l’occasione a bordo campo.

“Gianfranco – sottolineano i dirigenti della BVM – era un uomo di sport e di passione vera, anima della Bacigalupo Vasto Marina. Non amava il clamore. Il suo lavoro, la sua dedizione a questa squadra, la cura per ogni dettaglio erano gesti silenziosi di puro amore. Ricordiamo il presidente, ma soprattutto un amico, un punto di riferimento, un uomo che ha saputo trasmettere entusiasmo e correttezza senza mai alzare la voce”.

Foto dalla pagina Facebook Bacigalupo Vasto Marina