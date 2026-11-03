Consorzio Volley Colli e Trabocchi: doppio successo per U14 E U15. Il progetto cresce insieme alle sue ragazze

Due successi per 3-0, tanto carattere e un progetto che punta sulla crescita delle giovani atlete.

Giornata ricca di soddisfazioni per il Consorzio Volley Colli e Trabocchi, protagonista di una doppia vittoria nei campionati femminili Under 14 e Under 15.

Ad aprire la giornata lâ€™Under 14, che allâ€™esordio contro Volley Pescara 3, nonostante una formazione diversa da quella abituale, ha dimostrato grande spirito di squadra. Le ragazze hanno saputo sostenersi a vicenda, superare le difficoltÃ e conquistare un meritato 3-0.

Nel pomeriggio Ã¨ arrivato anche il successo dellâ€™Under 15 nel derby contro Altino. Un altro 3-0, il secondo consecutivo, frutto di un buon gioco e della capacitÃ di reagire nei momenti piÃ¹ complicati.

Due vittorie che raccontano soprattutto la crescita tecnica, caratteriale e umana delle ragazze. Ed Ã¨ proprio questa la missione del Consorzio Volley Colli e Trabocchi: unire le forze delle societÃ , condividere competenze e risorse per offrire alle giovani atlete le migliori opportunitÃ di crescita attraverso un percorso sportivo di qualitÃ . Un progetto che mette al centro le ragazze, valorizza il loro talento e punta a costruire opportunitÃ concrete per il loro futuro sportivo.

I risultati sul campo sono i primi segnali di un percorso ambizioso: costruire insieme una realtÃ capace di dare sempre di piÃ¹ alle proprie atlete.