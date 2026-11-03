Iacopo Malinconico (Team Bushido San Salvo) è vice campione europeo

Grandissimi complimenti a Iacopo Malinconico, atleta del Team Bushido San Salvo, che con impegno, sacrificio e determinazione ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel jiu-jitsu brasiliano, laureandosi vice campione europeo NO-GI IBJJF.

Una finale combattutissima, decisa per appena 2 punti, conquistati dall’avversario negli ultimi 30 secondi.

“Ma risultati come questo – commentano dal Team Bushido – non arrivano per caso e non sono frutto della fortuna. Dietro questa medaglia ci sono costanza, sacrificio e tanta voglia di migliorarsi. Iacopo, pur vivendo a Termoli, non ha mai cercato scuse: due volte a settimana, due ore di allenamento alla volta, seguendo un percorso personalizzato studiato su misura per lui. E sul tappeto è stato sempre presente.

Oggi è il tuo momento, Iacopo. Goditi questo straordinario risultato e, soprattutto, sii orgoglioso di te stesso, così come lo siamo noi. Perché non capita tutti i giorni di laurearsi vice campione europeo. Complimenti Iacopo!”