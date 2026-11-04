Vinto il recupero di Sulmona, poker di successi di fila e terzo posto per il San Salvo

Non si ferma la marcia vittoriosa del San Salvo: nel recupero della 4^ giornata andato in scena al Francesco Pallozzi i biancazzurri battono l’Ovidiana Sulmona di misura, con il punteggio di 1-0, mettendo “a referto” il quarto successo di fila in campionato.

A decidere la sfida la rete messa a segno nelle battute iniziali della ripresa, al 7′, da Andrade.

I tre punti spingono in alto in classifica Ruggieri e compagni che si proiettano al terzo posto, affiancando la Torrese a quota 18 punti, sopravanzando Pro Vasto e Montesilvano (17) e ponendosi rispettivamente a 5 e 6 lunghezze di distacco dall’Avezzano (seconda posizione per i marsicani) e Mosciano (capolista).

Grande entusiasmo nel gruppo per questa nuova affermazione e per la poderosa risalita in graduatoria.

Nel prossimo turno big match a Mosciano per il San Salvo.

Foto Valerio Caprino



