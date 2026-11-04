Coppa Italia, vittoria ad Avezzano ma qualificazione sfumata per la Pro Vasto

Sfuma nelle battute finali della partita lâ€™opportunitÃ per la Pro Vasto di giocarsi ai calci di rigore la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia: in vantaggio 2-0 (pareggiando i conti dopo il 2-4 maturato in occasione della sfida di andata allâ€™Aragona), i biancorossi subiscono ad una manciata di secondi dalla fine il gol dellâ€™1-2 che regala il passaggio del turno allâ€™Avezzano.

Epilogo, amaro, di una partita â€“ andata in scena sul rettangolo verde dello Stadio dei Marsi â€“ ben interpretata dalla squadra di Walter Piccioni, abile a rimettersi in carreggiata grazie alle reti messe a segno da Russo, al 6â€² della prima frazione di gara, e dal solito Finizio (subentrato allâ€™infortunato Zaccardi) al 20â€² della ripresa. A beffare Cesario e compagni Ã¨ stato il gol siglato da Camilli nelle fasi conclusive del recupero accordato dallâ€™arbitro Fazzini di Teramo. Episodio che ha determinato lâ€™accesso alle semifinali della competizione regionale dei biancoverdi di casa guidati dallâ€™allenatore Mirko Pagliarini.

Avezzano-Pro Vasto 1-2 (5-4 finale nei due turni)

Reti: 6â€² Russo, 20â€² st Finizio, 50â€² st Camilli

Avezzano: Chicarella, Anastasio, Trabella (36â€™ st Muratore), Carbonelli (33â€™ st Dâ€™Amore), Lucero, Gambacurta (1â€™ st Gelli), Di Lazzaro, Panzieri, Blanco (23â€™ st Carnevali), Perseu (1â€™ st Zago), Camilli. A disp. Morigi, Bozzolini, Torturo, Nimaga. All. Pagliarini

Pro Vasto: Lanziani, Marchionna (45â€™ st Traino), De Luca, Tonon, Vespasiano, Casella, Zaccardi (20â€™ Finizio), Russo (15â€™ st Cauterucci), Cesario, Capogna (15â€™ st Monteferrante), Di Pierro. A disp. Acquarola, De Santis, Laccetti, Boccia, Koval. All. Piccioni

Arbitro: Fazzini di Teramo (Capuzzi di Lanciano e Raiola di Teramo)