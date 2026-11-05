Ecco “L’Acchiappapnea”, infanzia e disabilità in acqua al Lanciano Sport Center

L’acqua come luogo di incontro, come strumento di relazione, come esperienza da vivere e condividere.

Sabato 7 novembre, dalle ore 14:30, il Lanciano Sport Center ospiterà “L’Acchiappapnea – Oltre il respiro, oltre ogni limite”, iniziativa che punta a ridefinire il modo di vivere l’attività motoria e l’inclusione sociale, attraverso un’esperienza capace di mettere in relazione i bambini con i ragazzi con disabilità.

L’evento si inserisce nel più ampio programma del progetto “Oltre ogni limite”, fortemente voluto da Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center, con l’obiettivo di accompagnare la struttura e l’intera città di Lanciano verso un appuntamento di rilevanza nazionale: il Campionato Italiano di Nuoto Paralimpico, in programma dal 27 al 29 novembre prossimi.

“L’Acchiappapnea” nasce dall’incontro tra due esperienze e sensibilità che condividono una visione comune. Da una parte il lavoro portato avanti da anni da Silvia D’Orsogna, presidente del Centro Diurno L’Acchiappasogni e titolare del nido d’infanzia Baby Acchiappasogni, impegnata nella promozione dell’educazione all’inclusione e alla socialità sin dalla prima infanzia. Un percorso che parte da un principio fondamentale: educare i bambini a riconoscere e accogliere le differenze significa contribuire a costruire gli adulti e la società di domani.

Dall’altra, l’entusiasmo e la sensibilità di Ilenia Colanero, campionessa mondiale di apnea e nuoto pinnato, che ha accolto questa visione trasformandola in un’esperienza concreta da vivere in acqua.

Da qui “L’Acchiappapnea”, percorso nel quale bimbi e ragazzi con disabilità condividono lo stesso spazio acquatico, attraverso il gioco, il contatto visivo, le esperienze sensoriali e l’ascolto del proprio corpo e di quello degli altri.

In acqua cambiano le prospettive: la gravità si attenua, i movimenti diventano più liberi e le distanze si accorciano. I bambini non vengono messi di fronte alla disabilità come a qualcosa da osservare o da spiegare, ma incontrano semplicemente altri bambini e ragazzi con cui giocare, comunicare, emozionarsi e condividere sorrisi. È proprio nella naturalezza di questi momenti che l’inclusione prende forma, superando naturalmente le barriere culturali e fisiche.

Il valore dell’iniziativa risiede anche nella reciprocità dell’esperienza. I ragazzi con disabilità trovano nell’acqua un ambiente di espressione, relazione e partecipazione, libero dalle logiche della prestazione; i più piccoli hanno l’opportunità di sviluppare empatia, rispetto e capacità di accoglienza attraverso un’esperienza diretta, prima ancora che si consolidino stereotipi e pregiudizi.