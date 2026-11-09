Rifiata la Virtus Cupello: poker vincente contro la Rosetana

Boccata dâ€™ossigeno per la Virtus Cupello che sâ€™impone nettamente nella sfida casalinga con la Rosetana, conquistando i 3 punti grazie a un perentorio 4-0.
A decidere la partita Ã¨ lâ€™ultimo scorcio della stessa, letteralmente â€˜di fuocoâ€™ da parte dei rossoblÃ¹ di mister Panfilo Carlucci. Nella ripresa, infatti, i padroni di casa -nonostante la lunga inferioritÃ numerica per via dellâ€™espulsione del difensore Luigi Carlicci a metÃ primo tempo â€“ vanno a bersaglio con 4 reti in 20 minuti (recupero compreso). Ad aprire le danze Ã¨ il calcio di rigore trasformato da Stivaletta al 29â€². A seguire ecco il raddoppio firmato da Cellucci al 39â€², il tris con Di Ruocco al 46â€² e il timbro conclusivo di Troiano al 49â€².
Successo che consente alla Virtus Cupello di abbandonare la scomoda ultima posizione della classifica, agganciando la Bacigalupo Vasto Marina a quota 9 punti e sopravanzando la stessa Rosetana e il Francavilla.
Nel prossimo turno per Troiano e compagni sfida in campo esterno contro il Pontevomano.