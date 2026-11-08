Euforia San Salvo: battuta 3-1 in trasferta la capolista Mosciano

Vincendo con il punteggio di 3-1 il San Salvo si prende i 3 punti nella sfida giocata in trasferta nella â€˜tanaâ€™ della capolista Mosciano, mettendo in striscia il quinto successo consecutivo, confermandosi al terzo posto e riducendo significativamente il distacco dalle due squadre che lo precedono in classifica, Mosciano, appunto, e Avezzano.
Un successo di fondamentale importanza per i biancazzurri di mister Massimo Epifani che confermano lâ€™ottimo momento di forma imponendosi dâ€™autoritÃ al cospetto della quotata compagine giallorossa allenata da Guido Di Fabio.
Unâ€™affermazione costruita in rimonta da Ruggieri e compagni: nelle battute iniziali della prima frazione, al 6â€², i padroni di casa sbloccano il risultato con la realizzazione di Dâ€™Egidio. A seguire la reazione sansalvese Ã¨ poderosa: al 12â€² pareggia i conti Bamba con un gol dâ€™autore, di potenza e precisione. Al 22â€² Ã¨ Andrade a mettere dentro il pallone dellâ€™1-2 abile a ribadire a rete la respinta del portiere avversario su conclusione di Bamba. Alla mezzora ecco calato il tris, ancora con la firma di Andrade, finalizzando una precisa ripartenza con assist dellâ€™imprendibile Bamba.
Nel prosieguo della sfida non Ã¨ mancato il tentativo della capolista di rimettersi in carreggiata, ma la condotta di gara degli ospiti, anche con alcuni decisivi interventi del sempre attento portiere Petriccione, ha messo in cassaforte la pregevole vittoria.
Nel prossimo turno, al Vito Tomeo, il San Salvo se la vedrÃ con il Montorio â€™88.
Mosciano-San Salvo 1-3
Reti: 6â€™ D'Egidio, 12â€™ Bamba (SS), 22â€™ e 30â€™ Andrade
Mosciano: Verdini, Valli, Sensi, Giglio, Dâ€™Egidio, Pietropaolo G., Braghini, Ortiz Lopez, Massa, Ferraioli, Pietropaolo V. . A disp. Ruscitti, Kala, Dâ€™Ercole, Africani, Tarolli, Balsen, Gabriele, Albanese, Di Giampaolo. All. Di Fabio
San Salvo: Petriccione, Orlando, Arilli, Paglia, Ruggieri, Lombardi, Gentile, Gomis, Andrade, Bamba, Ciafardini. A disp. Verzamanis, Ceccarelli, Aquilano, Ruggiero, Tenaglia, Perrino, Squadrone, Manzo, Orlando. All. Epifani
Arbitro: Gasparoni di Jesi (Pietroiusti di Avezzano e Radocchia di Chieti)