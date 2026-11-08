Gloser BTS San Salvo, una vittoria di carattere

Una squadra che reagisce, si stringe nei momenti difficili e trova la forza di rialzarsi. La Gloser BTS San Salvo conquista una vittoria importante in Prima Divisione femminile sul campo del Montesilvano, al termine di una gara combattuta, in cui a fare la differenza sono stati lo spirito di gruppo, il sacrificio e la capacitÃ di non arrendersi.

Nel primo set le padrone di casa hanno imposto il proprio gioco, mettendo in difficoltÃ la formazione sansalvese e conquistando il parziale

Ma dal secondo set Ã¨ iniziata tutta unâ€™altra partita. E soprattutto si Ã¨ vista tutta unâ€™altra BTS.

Determinante la lettura della gara da parte di mister De Risio, bravo a intervenire in corso dâ€™opera modificando il modulo difensivo e trovando le giuste contromisure agli attacchi avversari. Una scelta tattica che ha cambiato lâ€™inerzia dellâ€™incontro, ma che ha richiesto anche grande disponibilitÃ e sacrificio da parte di tutte le atlete.

Sugli scudi il capitano Simona Magoni, devastante in attacco, dove ha saputo alternare la potenza del suo braccio pesante a pallonetti dâ€™astuzia.

Ottima anche la prova di Di Vincenzo, sempre presente a muro, Di Nicola che mette per due volte la zampata vincente nel momento cruciale e menzione dâ€™onore allâ€™opposta Noemi Fitti, protagonista di una prestazione di enorme sacrificio. Ha dato tutto quello che aveva, recuperando palloni difficilissimi in difesa e dimostrando quanto la voglia di lottare possa fare la differenza anche nei momenti piÃ¹ complicati.

La Gloser BTS San Salvo ha alternato momenti di grande pallavolo, nei quali Ã¨ riuscita ad accumulare vantaggi importanti, ad altri in cui ha rischiato di compromettere quanto costruito.

Ed Ã¨ proprio in quei frangenti che Ã¨ emersa la qualitÃ piÃ¹ importante della formazione sansalvese: la capacitÃ di fare squadra.

Le ragazze non si sono disunite, hanno continuato a cercarsi, ad aiutarsi e a sostenersi, tanto in campo quanto dalla panchina. Un atteggiamento che ha permesso loro di superare i momenti di difficoltÃ e portare a casa una vittoria preziosa al tie-break.

Il 3-2 finale racconta una battaglia sportiva, ma soprattutto una crescita collettiva. PerchÃ© una squadra vincente non Ã¨ soltanto quella che sa imporsi sulle avversarie, ma anche quella che sa affrontare le sconfitte, reagire alle difficoltÃ e trovare nelle proprie compagne la forza per andare oltre.

A Montesilvano la Gloser BTS San Salvo ha dimostrato proprio questo.

Una vittoria costruita con il contributo di tutte, dalle protagoniste in campo alle compagne in panchina, passando per le scelte dello staff tecnico.

Una vittoria che porta una firma ben precisa: quella della squadra.

Risultato finale: Julia Gas Montesilvano-Gloser BTS San Salvo 2-3 (25-15; 22-25; 25-20; 23-25; 10-15)