Giornata della Memoria in bici per le vittime della strada, ampia la partecipazione a Vasto

Ampia la partecipazione registrata domenica 8 novembre alla Giornata della Memoria per le vittime della strada organizzata dal Ciclo Club Vasto.

Oltre a numerosi ciclisti hanno partecipato alla manifestazione anche i bambini della scuola di ciclismo giovanile di Montesilvano (Asd Abruzzo Cycling Team) che con il loro grande entusiasmo hanno rallegrato la pedalata urbana.

Presente in piazza anche l’associazione “Una stella mille vite” fondata da Stefania Zappetti in memoria del figlio Kevin Trofino, morto tragicamente in un incidente stradale in moto circa un anno fa.

Dopo i saluti del presidente del Ciclo Club Vasto Mario Alinovi che ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione sul piano della sensibilizzazione e della necessità di un maggiore rispetto sulle strade, la parola è passata a Stefania Zappetti, la quale ha ribadito la necessità di “dare voce a chi purtroppo non ha più voce“.

Presente, in rappresentanza del Comune di Vasto che ha patrocinato l’evento, l’assessore Anna Bosco.

Prima della partenza c’è stato un momento di raccoglimento e di preghiera con il parroco di Santa Maria Maggiore, Don Domenico Spagnoli, e poi il via al corteo per le strade cittadine. Nella panoramica area della Chiesetta di San Nicola le foto di gruppo per i tanti presenti.

Dal Ciclo Club Vasto vengono espressi ringraziamenti per la preziosa collaborazione al Comune di Vasto, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile di Vasto, al parroco Don Domenico e a tutti i partecipanti che hanno reso possibile una bella e significativa giornata giornata con la speranza che in futuro ci sia più rispetto e maggiore consapevolezza da parte di chi è alla guida.

“Basta morti sulle strade! La strada è di tutti“, il messaggio finale del presidente Alinovi.