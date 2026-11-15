Capolavoro Aragon Spartans Tennistavolo Vasto, capolista Norbello ko

Una serata da incorniciare per il tennistavolo vastese e regionale. Nella quarta giornata del girone B di Serie A2 maschile, gli Aragon Spartans Vasto firmano l’impresa di questo avvio di stagione superando con un netto 5-2 la capolista Tennistavolo Norbello, guidata dal tecnico Davide Guidone e arrivata al Palasalesiani da imbattuta.

Davanti al caloroso pubblico della palestra “Luigi D’Adamo” (ex Salesiani), i ragazzi di capitan Alessandro Santoro hanno sfoderato una prestazione di altissimo livello tecnico e caratteriale, riaprendo i giochi al vertice della classifica.

La sfida, arbitrata dal giudice Alberto Sabbatini, si preannunciava proibitiva contro una corazzata che schierava i giovani azzurri Davide Simon e Giuseppe Calarco e l’imbattuto spagnolo Ivan Martin Sancho. I vastesi hanno invece risposto colpo su colpo, trascinati dal solito, inarrestabile José Carlos Guillot Ruiz e dalla solidità di Francesco Palmieri, fino all’apoteosi finale firmata da Alessandro Di Marino.

È stato proprio Di Marino a prendersi la scena nel momento più caldo del match, indossando i panni del match winner. Il giocatore abruzzese ha sfoderato una prova superlativa contro Ivan Martin Sancho, fino a ieri imbattuto in campionato (100% di successi), piegandolo al termine di uno scontro ad altissima tensione che ha fatto esplodere il palazzetto vastese e regalato il punto decisivo ai biancorossi.

Le parole del protagonista a fine gara, ancora carico di adrenalina: «Sapevamo – ha detto Di Marino – che contro la prima della classe sarebbe servita una partita perfetta su ogni singola pallina, ma ci abbiamo creduto dal primo istante. Il calore del Palasalesiani ci ha dato una spinta incredibile nei momenti più complicati. Battere un giocatore del calibro di Martin Sancho, che finora non aveva mai perso, e portare a casa il punto decisivo per la squadra è un’emozione indescrivibile. Questa vittoria dimostra che possiamo giocarcela a viso aperto contro chiunque in questa Serie A2».

Con questo successo pesantissimo, gli Aragon Spartans Vasto confermano l’imbattibilità casalinga e lanciano un segnale forte a tutto il campionato, superando il Norbello in classifica e godendosi il primato almeno per una notte.