Il San Salvo corre veloce: Montorio '88 battuto 2-0. Sesta vittoria di fila per i biancazzurri

Accelera poderosamente il San Salvo: la squadra di Massimo Epifani batte 2-0 il Montorio â€™88 al Vito Tomeo e mette in bacheca la sesta vittoria consecutiva proiettandosi al terzo posto (al pari del Celano) della classifica di Eccellenza in parte ridimensionata dalla â€˜questione Chietiâ€˜.

Meritata lâ€™affermazione dei biancazzurri che costruiscono il successo con una condotta di gara determinata e concreta e che giÃ nel primo tempo vede Ruggieri e compagni significativamente avanti con lâ€™uno/due realizzato nel breve volgere di pochi minuti con le reti messe a segno da Orlando, allâ€™11â€™ e da Andrade, su calcio di rigore, al 29â€².

Doppio vantaggio conservato con profitto nel resto della sfida da parte dei padroni, pure vicini al tris in altre circostanze.

Un cammino assolutamente confortante, quello attuale, da parte dei sansalvesi, sempre piÃ¹ protagonisti nella parte alta della graduatoria.

Nel prossimo turno trasferta in terra marsicana per il San Salvo che affronterÃ la Fucense Trasacco.

San Salvo-Montorio â€™88 2-0

Reti: 11â€² Orlando, 29â€² Andrade (rigore)

San Salvo: Petriccione, Preta (14â€™ st Ruggiero), Arilli, Paglia, Ruggieri, Lombardi, Gentile, Orlando, Andrade, Bamba (23â€™ st Squadrone), Ciafardini (23â€™ st Ceccarelli). A disposizione: Verzamanis, Aquilano, Tenaglia, Russo, Perrino, Manzo. All. Epifani

Montorio â€™88: Dâ€™Egidio, Varani, Mataloni (20â€™ st Palma), Di Marcello M., Fidanza, Di Matteo (1â€™ st Borriello), Thioune, Colistra (34â€™ st Dâ€™Agostino), Di Pasquale, Mosca, CissÃ©. A disp. Daniele, Aristeo, Sposetti, Losito, Peracchia, Scacchioli. All. Cerasi

Arbitro: CalÃ² di Chieti (Raiola di Teramo e Presutti di Avezzano)