Peppino Bosco protagonista della storia della pallavolo vastese: la Fipav celebra la figura dell'indimenticato presidente

La Federazione Italiana Pallavolo, in quest’anno 2026, compie 80 anni. Un traguardo importante che la FIPAV ha deciso di festeggiare attraverso un percorso di celebrazioni, legando simbolicamente l’Italia attraverso eventi e attività che ripercorreranno la storia della pallavolo italiana.

Il Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud Est ha organizzato un evento celebrativo nella giornata di sabato 14 novembre, nella cornice della Sala Cascella – Camera di Commercio di Chieti e Pescara, in piazza Vico a Chieti.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione preziosa “per rivivere la storia del volley sul territorio”, con l’assegnazione di significativi riconoscimenti, conferiti a Giuseppe (Peppino) Bosco, storico presidente della Vasto Volley venuto a mancare nel 2025; a Padre Giorgio Di Lembo (scomparso nel 2014, figura tra le maggiormente rappresentative della pallavolo femminile abruzzese), Giampiero Giandomenico (dirigente e figura storica della pallavolo a Montesilvano), Padre Lorenzo Polidoro (fautore della nascita della Spal Lanciano, scomparso nel 2022) e Sulpizio Ricciuti (protagonista della stagione più prolifica della pallavolo teatina), che hanno contribuito a diffondere e far crescere la pallavolo nelle province di Chieti e Pescara.

Il profilo di Giuseppe (Peppino) Bosco · Presidente Vasto Volley, Giuseppe Bosco, è stato uno dei protagonisti della storia della pallavolo vastese, un dirigente capace di contribuire alla trasformazione di una realtà sportiva cittadina in una formazione competitiva ai vertici nazionali. Molto conosciuto a Vasto anche per la sua lunga attività lavorativa come dipendente comunale, dedicò allo sport una parte importante della propria vita, mettendo a disposizione della pallavolo passione, capacità organizzative e attenzione alle persone. Il suo nome è indissolubilmente legato alla Vasto Volley, formazione femminile che, sotto la sua presidenza, raggiunse la Serie A2 all’inizio degli anni Novanta, portando la città di Vasto alla ribalta della pallavolo italiana. Fu una stagione di grande entusiasmo sportivo, costruita grazie al lavoro condiviso tra società, staff tecnico e atlete.

Alla guida della squadra figurava l’allenatore Ettore Marcovecchio, mentre tra le protagoniste di quel percorso si ricordano Caterina De Marinis, Cristiana Parenzan, Stefania Tortella e Rita Ciminieri. La partecipazione alla Serie A2 rappresentò un traguardo storico non soltanto per la società, ma per l’intero movimento sportivo vastese, dimostrando come anche una realtà territoriale potesse raggiungere livelli agonistici di assoluto prestigio. Bosco interpretò il ruolo di presidente con uno spirito di servizio che andava oltre gli aspetti tecnici e organizzativi.

La sua esperienza contribuì a rafforzare il legame tra la pallavolo e la comunità cittadina, offrendo alle giovani generazioni un modello di impegno, partecipazione e appartenenza.

Scomparso il 15 aprile 2025 all’età di 87 anni, ha lasciato un ricordo profondo nel mondo sportivo vastese. La passione trasmessa alla famiglia e alle nuove generazioni costituisce parte della sua eredità; secondo la testimonianza fornita per questo profilo, anche i nipoti proseguono l’attività pallavolistica sul territorio, tra campo e panchina. Giuseppe Bosco rimane una figura simbolo della pallavolo vastese e dello sport femminile abruzzese.

A ritirare il riconoscimento, consegnato dal presidente della FIPAV Abruzzo Mattia Di Gregorio, è stata la moglie Rosella.