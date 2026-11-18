La Pro Vasto comunica che, a causa dei lavori attualmente in corso presso lo Stadio Aragona per il ripristino e la sistemazione del manto erboso, la gara casalinga di domenica 22 novembre contro la Folgore Delfino Curi Pescara si disputerà sul rettangolo verde del Campo Sportivo Comunale “Giuseppe Di Vittorio” di Scerni.

“La società – si legge in una nota del club biancorosso – si scusa per gli eventuali disagi e chiede ai propri tifosi comprensione per questa soluzione, necessaria per consentire il completamento degli interventi sul terreno di gioco dell’Aragona.

L’invito, però, è quello di non far mancare il consueto sostegno alla squadra: anche a Scerni abbiamo bisogno del calore, della passione e della vicinanza di tutto il popolo biancorosso!

Cambiano il campo e la cornice, ma non cambia la nostra passione!“



