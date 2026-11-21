Lanciano si prepara ad accogliere l’appuntamento più importante del nuoto paralimpico nazionale. Il 28 e 29 novembre prossimi, il Lanciano Sport Center ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Nuoto in vasca corta, che porterà in città i migliori atleti della disciplina, pronti a contendersi i titoli tricolori.

La manifestazione, presentata ufficialmente in Comune a Lanciano, si annuncia già da record. Sono infatti 219 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 69 società sportive, numeri mai raggiunti in precedenza in questa specialità. Una partecipazione straordinaria che conferma la crescita del movimento e il valore dell’appuntamento sportivo.

“Siamo onorati di ospitare una manifestazione di questa portata – ha esordito Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center, ringraziando la Federazione, la Regione Abruzzo e il Comune di Lanciano per il sostegno e la collaborazione.

Un ringraziamento particolare D’Intino lo ha rivolto a Elvia Rega, delegata regionale FINP Abruzzo, riconoscendole il merito di aver creduto fin dall’inizio nella possibilità di portare a Lanciano l’ottava edizione dei Campionati. “E’ stata lei a credere in Lanciano, a credere in noi e a volere fermamente che questo campionato arrivasse qui”, ha sottolineato D’Intino, che ha spiegato anche la ricaduta economica dell’evento: “Alberghi sold out da Atessa ad Ortona”.

Le gare, che saranno 607, si svolgeranno in due sessioni: venerdì 28 novembre nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.30 e sabato 29 novembre nella mattinata, dalle 9.30 alle 12.30. Ad aprire la tre giorni sarà, il 27 novembre, un convegno dal titolo, “La misura del possibile. Oltre ogni limite” che si terrà al Lanciano Sport Center.

RICCOBELLO: “NUMERI STORICI, IL TERRITORIO È IL FULCRO DEL MOVIMENTO”

Soddisfazione è stata espressa da Franco Riccobello, presidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), che ha evidenziato il significato dell’iniziativa.

“Abbiamo un campionato con 219 atleti iscritti, un numero storico per quanto riguarda gli eventi in vasca corta, e 69 società presenti. Non avevamo mai registrato numeri simili”, ha dichiarato, sottolineando come il risultato sia frutto del lavoro svolto dalle società sportive e dalle realtà territoriali.

“Come Federazione siamo molto attenti al territorio. Senza il territorio, senza le società che lavorano quotidianamente e che costituiscono il fulcro del nostro movimento, non possiamo crescere. E’ proprio dalle realtà locali che parte il lavoro che ci permette di coinvolgere i giovani, far emergere nuovi talenti e costruire il futuro del nuoto paralimpico”.

Riccobello ha inoltre ricordato il valore della disciplina non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche sociale. Le grandi manifestazioni rappresentano infatti “un’occasione per dare visibilità alle capacità degli atleti, ma anche per far emergere le difficoltà e le esigenze di un mondo che necessita di attenzione, sostegno e opportunità concrete”.

Il presidente nazionale ha confermato anche la presenza a Lanciano di numerosi protagonisti del nuoto paralimpico italiano, compresi atleti di primo piano e medagliati nelle recenti competizioni internazionali. Una presenza che contribuirà ad accrescere il livello tecnico della manifestazione e a trasformare il campionato in una vetrina importante per tutto il movimento.

ELVIA REGA: “VOGLIAMO DARE VISIBILITÀ AL POTENZIALE DELL’ABRUZZO”

Determinante per l’arrivo della manifestazione a Lanciano è stato il lavoro di Elvia Rega, delegata regionale FINP Abruzzo.

“A noi interessa la valorizzazione del territorio e soprattutto dare a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di esprimersi attraverso le proprie capacità e i propri talenti. Ci sono tanti ragazzi che aspettano di poter trovare le porte aperte in un mondo che, per molti aspetti, non è facile da avvicinare”, ha spiegato.

Rega ha rimarcato “l’importanza di individuare strutture adeguate e società capaci di garantire organizzazione, professionalità e competenza”. In questo senso ha espresso “apprezzamento per la disponibilità e il lavoro del Lanciano Sport Center, riconoscendo nella struttura le condizioni necessarie “per ospitare una manifestazione nazionale di tale portata”.

L’obiettivo, però, va oltre le due giornate di gare: “Sarà un bell’evento, ma ci devono essere anche ragazzi che possano vedere e capire che è davvero possibile arrivare a determinati traguardi”.

Da qui il suo auspicio per l’Abruzzo. “Voglio che si veda quanto potenziale c’è nella nostra regione. Dobbiamo soltanto avere la possibilità di farlo emergere. Questo campionato rappresenta un’opportunità straordinaria” ha concluso, invitando cittadini e appassionati a partecipare e a conoscere da vicino gli atleti e le loro storie.

PAOLINI: “UN’OCCASIONE PER FAR CRESCERE LANCIANO E LA STRUTTURA SPORTIVA”

Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di un appuntamento nazionale che contribuirà a dare ulteriore visibilità alla città. “Sono iniziative che possono qualificare ancora di più il grande lavoro svolto dalla struttura di Franco all’interno della nostra piscina comunale. Ho letto i numeri che mi sono stati trasmessi e sono numeri importanti, che denotano un’organizzazione molto accurata”, ha affermato Paolini.

Il sindaco ha inoltre evidenziato come il valore dell’evento, soprattutto sociale, non si esaurisca nel successo delle competizioni, ma possa rappresentare un ulteriore stimolo per la crescita dell’impianto natatorio e dell’intero territorio.

QUAGLIERI: “I GRANDI EVENTI SPORTIVI GENERANO RICADUTE ECONOMICHE E SOCIALI”

Il sostegno della Regione Abruzzo è stato ribadito dall’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, che ha inquadrato i Campionati Italiani di Lanciano nella strategia regionale di promozione del territorio. “Quando si parla di grandi eventi in Italia, ormai si accende una luce sull’Abruzzo. Da alcuni anni abbiamo intrapreso un percorso che mette insieme la valorizzazione del territorio e l’attività sportiva, perché attraverso queste manifestazioni possiamo moltiplicare gli investimenti e generare ricadute concrete”, ha affermato.

Quaglieri ha ricordato come gli appuntamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale siano in grado di produrre benefici che vanno oltre la dimensione agonistica, coinvolgendo strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e operatori economici.

Il riferimento è anche alle altre manifestazioni paralimpiche ospitate recentemente in Abruzzo, dai Mondiali di ciclismo ai Campionati Italiani Special Olympics di sci, fino al tennis.

“Questi eventi danno visibilità alla Regione, producono economia e contribuiscono alla crescita del territorio. Ma soprattutto trasmettono messaggi culturali e sociali fondamentali, legati all’integrazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle capacità di ciascuno”.

“Il nostro principio fondamentale è che nessuno deve rimanere indietro. Lo sport insegna il valore del sacrificio, della determinazione e della capacità di raggiungere un traguardo. Sono messaggi che vanno ben oltre il risultato agonistico e che riguardano la vita di tutti”.

L’ASSESSORE RANIERI: “UNO SFORZO ORGANIZZATIVO E IMPRENDITORIALE IMPORTANTE”

L’assessore comunale allo Sport, Danilo Ranieri, ha posto l’accento sulla portata dell’iniziativa, ricordando il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto.

“Ne parlavamo già un anno e mezzo fa e sembrava quasi impossibile arrivare a questo risultato. Oggi siamo qui e dobbiamo ringraziare chi ha sostenuto questo grande sforzo imprenditoriale e organizzativo”, ha dichiarato.

L’assessore ha richiamato anche le difficoltà legate alla gestione degli impianti sportivi, in particolare per l’incidenza dei costi energetici, sottolineando l’impegno necessario per mantenere attiva e funzionale una struttura come il Lanciano Sport Center.