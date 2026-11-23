Una domenica di sport, di sorrisi e di orgoglio la quarta edizione di â€œDonne in Corsa". organizzata dall'Atletica Velo Club San Salvo.

La corsa non solo in rosa si Ã¨ chiusa a San Salvo Marina con una partecipazione straordinaria e con un risultato strepitoso della Podistica San Salvo che sale sul gradino piÃ¹ alto con ben 53 partecipanti, il gruppo piÃ¹ numeroso della manifestazione.

Un vero e proprio esercito di podisti ha invaso le strade di San Salvo Marina, dal Palazzetto dello Sport di via Ferdinando Magellano fino ai tre percorsi della giornata: la maratonina di 21,5 km, la corsa di 14,5 km e la camminata di 7,5 km, con ritrovo alle 8:00 e partenza alle 9:30.

In questo contesto, il primo posto della Podistica San Salvo assume un significato ancora piÃ¹ grande. Non Ã¨ solo un numero, 53. Sono 53 storie, 53 paia di scarpe, 53 cuori che hanno scelto di esserci, di correre, di camminare, di sostenere una causa che parla di donne, di rispetto, di inclusione e di benessere. Dalle piÃ¹ esperte alle esordienti, dalle atlete della competitiva alle famiglie della passeggiata: tutti insieme, tutti con la stessa maglia, tutti con lo stesso spirito.

Complimenti a chi ha corso, a chi ha camminato, a chi ha accompagnato, a chi ha tifato, a chi ha organizzato. San Salvo ha dimostrato ancora una volta che quando si corre insieme, si va piÃ¹ lontano.

E la Podistica San Salvo Ã¨ arrivata prima. Prima per numero, prima per cuore, prima per passione.

â€œIn contemporanea - sottolinea con orgoglio il presidente Michele Colamarino - siamo stati presenti anche alla mezza di Milano, e alla mezza di Barletta".