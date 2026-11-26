Lâ€™U.S. San Salvo Calcio comunica che, in occasione della gara San Salvo-Pro Vasto, in programma domenica 29 novembre allo Stadio comunale Vito Tomeo di San Salvo, il Prefetto di Chieti ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nei Comuni di Vasto, Cupello e Fresagrandinaria per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La societÃ â€“ si legge in una nota del club biancazzurro â€“ invita tutti i tifosi al rispetto delle disposizioni delle AutoritÃ competenti e a sostenere la squadra con correttezza e fair play.

Nella foto un'immagina della partita San Salvo-Pro Vasto dello scorso campionato