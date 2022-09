Prima in Serie C con il Foggia per Lorenzo Peschetola

Delusione per il risultato della squadra, sconfitta con il punteggio di 3-1 dal Latina allo Stadio Zaccheria nella prima giornata di campionato, ma la data di domenica 4 settembre è di quelle da ricordare per il giovane cupellese Lorenzo Peschetola che ha debuttato tra i professionisti, in Serie C, con la maglia del Foggia.

Ad inizio ripresa, al 10′, il giovane centrocampista classe 2003 trasferitosi al club rossonero dall’Inter Primavera, è stato mandato in campo dall’allenatore Boscaglia in sostituzione di D’Ursi. Grande emozione, ovviamente, ma anche spirito di sacrificio e voglia di far bene, pur in una situazione di difficoltà.

E in terra pugliese ad incoraggiare Lorenzo, oltre alla famiglia, anche diversi amici e sostenitori giunti da Cupello per quella che è stata una serata sicuramente intensa.