Centri per lâ€™impiego svolgono una funzione preziosa per cittadini e aziende

L'assessore alle Attività Produttive e Lavoro Tiziana Magnacca ha iniziato la visita dei quattordici Centri per l'impiego della Regione Abruzzo distribuiti nelle quattro province.

Nel corso dell'incontro con i responsabili e il personale l'assessore ha ribadito il rinnovato impegno della Regione verso i centri per l'impiego "come luoghi di intermediazione pubblica tra domanda e offerta e come luogo di messa a terra di importanti finanziamenti del PNRR in favore del mercato del lavoro. Una funzione preziosa e specifica di vicinanza e supporto sia ai cittadini-utenti e sia alle aziende, per rispondere alle nuove richieste del mercato avendo l'obiettivo di valorizzare le risorse e le potenzialità di chi è alla ricerca di occupazione".

Vasto, Lanciano e Chieti sono i primi centri visitati dall'assessore Magnacca accompagnata dal direttore Renata Durante e dal dirigente Pietro De Camillis.