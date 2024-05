Progetto STEMLab 2024 al 'Rodari' di San Salvo: “La scuola che ti fa grande”

Da sabato 11 maggio e fino a fine giugno, le attività gratuite del Progetto STEMLab 2024 dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari “di San Salvo coinvolgeranno più di 80 bambini di Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria pronti a sperimentare, collaborare e condividere momenti preziosi di crescita e formazione.

Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica in indoor e in outdoor con una metodologia fortemente inclusiva improntata sull’ aiuto reciproco, sulla condivisione e sul fare per apprendere.

Attraverso l’importante coinvolgimento e la preziosa collaborazione del territorio, il progetto legato al mondo delle materie scientifiche (tinkering, coding, inquiry based learning, robotica educativa, engineering), promuove la costruzione di relazioni significative, in cui le bambine e i bambini acquisiscono soft skills fondamentali per la loro crescita come la creatività, il problem solving, la capacità di innovare, la resilienza, la leadership e lo spirito collaborativo. Esperienze indimenticabili dentro e fuori la scuola per apprendere attraverso le emozioni.

L’ Istituto ‘Rodari’ continua a promuovere una scuola motivante, inclusiva, aperta alle nuove prospettive, proiettata e orientata al futuro, ma che fa tesoro della tradizione e la reinterpreta sotto una luce nuova.