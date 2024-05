Opportunità per 42 giovani per promuovere e valorizzare il territorio

Presentati i due progetti Arcadia e Green Sport, finanziati dalla Regione Abruzzo e a cura dell'Ambito Ecad14 Alto Vastese, con la collaborazione di Legambiente, Associazione Dinamiche Inclusive, DMC Costa dei Trabocchi ed Ecolan.

I progetti perseguono l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio e il benessere dei giovani e dell'intera comunità del territorio del Vastese, che include 21 Comuni montani e parzialmente montani nella provincia meridionale di Chieti a partire dalla Costa dei Trabocchi. Essi intendono sperimentare un sistema integrato di valorizzazione delle risorse offerte dal territorio, di formazione e accoglienza turistica e di empowerment dei giovani mediante azioni di recupero e rigenerazione di aree verbi fruibili dalla cittadinanza, diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e promozione di stili di vita e consumi sostenibili anche attraverso l'accesso potenziato alle infrastrutture digitali.

"Questi progetti - dichiara Catia Di Fabio, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Ecad14 - ci permettono di contribuire ad implementare azioni concrete di supporto ai nostri giovani, in un'ottica di crescita formativa verso le nuove opportunità lavorative offerte dai green jobs e dallo sviluppo turistico sostenibile e accessibile, favorendo la valorizzazione e promozione culturale del nostro ambito territoriale."

Nello specifico il progetto Green Sport permetterà a 42 giovani, di età compresa tra i 19 e 35 anni, di partecipare a percorsi formativi che verranno realizzati dagli operatori/operatrici dell'Ufficio di Piano che, grazie al capillare lavoro del segretariato sociale, conoscono a fondo il territorio e mantengono una relazione di prossimità con le comunità locali. Contributo importante sarà quello delle associazioni, a partire da Legambiente e dalla DMC Costa dei Trabocchi che metterà a sistema la rete di Informazione e Accoglienza turistica della Costa dei Trabocchi con l'entroterra Vastese, creando di fatto un primo sistema di sportelli in rete che supporterà ben 30 comuni.

"La nostra partecipazione a questi progetti - dichiara Silvia Tauro, Presidente Legambiente Abruzzo - concretizza sempre di piu il nostro impegno associativo per sostenere i giovani della Regione, mettendoli in rete con gli attori del territorio e favorendo la loro crescita verso gli obiettivi della Next Generetion UE."

"Un'opportunità per consolidare la crescita turistica del territorio - aggiunge Daniele D'Amario, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo e alla Programmazione - che va a rafforzare il lavoro importante messo in campo questi ultimi anni sulla Costa dei Trabocchi e che ci permette di contribuire a migliorare e mettere a sistema l'Accoglienza Turistica con tutto il Vastese, portando avanti i contenuti e le azioni del progetto Bike to Coast for Everyone."

Ufficio stampa Legambiente Abruzzo APS