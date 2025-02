Costa dei Trabocchi in vetrina alla BIT di Milano

I comuni della Costa dei Trabocchi – Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo – saranno presenti alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano dal 9 all'11 febbraio 2025, un'occasione “imperdibile per promuovere il turismo sostenibile e innovativo della nostra splendida regione”, si legge in una nota.

La Costa dei Trabocchi, celebre per la sua bellezza mozzafiato, la ciclovia lungo la Via Verde che attraversa il suo territorio, i suoi monumenti storici e la sua cultura millenaria, rappresenta un prodotto turistico in continua crescita, con un mercato emergente di viaggiatori sempre più attenti alle novità e alla diversificazione delle destinazioni. L'organizzazione è curata dalle Amministrazioni Comunali, dai loro funzionari e dalla DMC Costa dei Trabocchi.

Enrico Di Giuseppantonio, coordinatore dei comuni nelle attività di promozione turistica , ha spiegato , a nome dei sindaci costieri: "Il turismo è un settore fondamentale per l’economia italiana e, in particolare, per l’Abruzzo. Contribuisce non solo alla crescita del nostro Paese, ma anche alla valorizzazione dei nostri territori e delle loro identità. La nostra presenza a Milano è parte di un piano di promozione che ci permette di collaborare con i nostri operatori turistici e agenzie, entrando in contatto con i mercati internazionali. Sarà un’opportunità per interagire con aziende, visitatori, stampa e stakeholder da tutto il mondo."

Durante la riunione che si è tenuta nei giorni scorsi, i sindaci, gli assessori delegati e la DMC hanno sottolineato l'importanza di valorizzare gli effetti moltiplicativi che il turismo ha su settori produttivi, culturali e sociali, stimolando la crescita socio-economica dell’intero territorio. Oggi, i turisti sono alla ricerca di esperienze autentiche che abbracciano la cultura, la tradizione e la gastronomia locale, con un crescente interesse per il benessere e per vacanze attive all'aria aperta. La Costa dei Trabocchi, con le sue risorse naturali e culturali, il suo mare e le sue splendide spiagge, risponde pienamente a questa domanda globale.

I nove Comuni hanno anche ribadito la necessità di prestare attenzione alla crescente pressione sulle destinazioni emergenti e, per questo, stanno lavorando insieme per sviluppare un'offerta turistica inclusiva e tecnologicamente avanzata. Saranno presenti a Milano non solo per promuovere il territorio, ma anche per coinvolgere direttamente i visitatori durante la giornata aperta al pubblico del 9 febbraio, dove i sindaci e gli amministratori avranno l’opportunità di incontrare personalmente il pubblico presente nell'area fieristica di Rho e presentare le peculiarità della Costa dei Trabocchi.

Inoltre, dal 9 all'11 febbraio, la Costa dei Trabocchi sarà rappresentata nello stand della Regione Abruzzo, un'importante vetrina per il turismo regionale. I convegni e gli incontri previsti , tra i quali quelli promossi dalla Regione e dal Gal Costa dei Trabocchi , saranno focalizzati anche sull'innovazione digitale e sulle tecnologie di nuova generazione applicate al turismo. Un’occasione per mettere in evidenza le buone pratiche della nostra costa con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all'integrazione delle esigenze dei turisti più giovani.

La BIT è una manifestazione internazionale di grande rilevanza, che rappresenta una vetrina attiva per l’incontro tra domanda e offerta del turismo italiano e internazionale. Per gli amministratori dei comuni , sarà anche un'importante occasione di aggiornamento sui trend di mercato, grazie alla partecipazione a eventi e convegni che permetteranno di conoscere le novità del settore.

"La Costa dei Trabocchi, dopo il successo della partecipazione al Villaggio dei Comuni a Torino, continua quindi a proiettarsi verso il futuro - sostengono i sindaci e gli assessori al Turismo dei nove comuni costieri - consolidando la propria posizione come destinazione turistica all'avanguardia, capace di rispondere alle nuove richieste di un turismo emozionale e consapevole".