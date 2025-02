Bando OspitalitÃ  Italiana, strumento a disposizione per strutture ricettive e attivitÃ  commerciali del territorio

La Camera di Commercio di Chieti Pescara, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ha emanato un bando per l’assegnazione del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana per ristoranti, alberghi, agriturismo, bed and breakfast, campeggi, stabilimenti balneari, attività commerciali di tutta la provincia di Chieti - Pescara che avranno i requisiti richiesti e faranno richiesta.

I riconoscimenti saranno assegnati ad un massimo di 60 imprese. Al rilascio della certificazione "Ospitalità Italiana" è associata l'attribuzione di un rating, che varia da un minimo di una "corona" ad un massimo di tre "corone" in funzione del punteggio ottenuto.

"L’iniziativa - si legge in una nota dell'ente camerale - si pone l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica delle imprese italiane in modo da accompagnarle nell’essere sempre più in linea con le esigenze espresse dalla domanda turistica e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate.

«L’avviso - sottolinea il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto Francesco Menna - rappresenta una grande possibilità per strutture ricettive e attività commerciali e l’occasione per l'impresa di darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione o l'inserimento delle strutture certificate nelle azioni promozionali della Camera di Commercio di Chieti - Pescara e dello stesso ISNART, ma soprattutto di assicurare la qualità della struttura».

