Taglio di alberi a San Salvo: "Grave danno alla comunità"

Riceviamo e pubblichiamo dal Circolo cittadino del Partito Democratico di San Salvo.

"L'amministrazione comunale di destra guidata dalla sindaca De Nicolis, sulla scia delle precedenti giunte Magnacca, continua a distruggere il patrimonio arboreo della città senza una doverosa riprogrammazione del verde urbano e senza una visione strategica. Il tutto con gravi danni alla nostra Comunità e ai nostri cittadini".

Lo afferma il Segretario del Pd di San Salvo, Antonio Boschetti che condivide allo stesso tempo l'urgente necessità di approvare il regolamento del verde urbano come anticipato nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di Più San Salvo, Fabio Travaglini e Marika Bolognese.

"Come Partito Democratico solleviamo queste preoccupazioni e problematiche da anni, da quando iniziò l'abbattimento delle palme sul lungomare, con l'impegno, da parte delle giunte "Magnacca-De Nicolis" e mai portato avanti e a termine, di piantare nuovi alberi. La loro negligenza - incalza Boschetti - non è più tollerabile. Una negligenza confermata dal disboscamento della pinetina del Porto Turistico, dall'abbattimento dei alberi alla zona industriale voluta sì dall'Arap (Ente Regionale) ma avallata dall'amministrazione De Nicolis, e dall'abbattimento che avverrà a breve dei 69 lecci di via Madonna delle Grazie senza dimenticare il taglio di alberi effettuati a random e a spot in questi anni giustificato col nulla".

"Restiamo inoltre stupiti e allibiti - aggiunge la Capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Emanuela Tascone - delle affermazioni espresse dall'assessore Tony Faga che in merito all'abbattimento degli alberi ha avuto il coraggio di dire che "se non si fa manutenzione, questo succede". Ma Faga sa di essere lui l'assessore all'ambiente? Sa che a non fare manutenzione, quella che da anni chiediamo che venga fatta per non arrivare a soluzioni drastiche come l'abbattimento di decine e decine di alberi, è lui e l'amministrazione di cui fa parte? Forse Faga dimentica che a governare San Salvo da oltre 12 anni sono loro e che a governare la Regione Abruzzo da 6 anni sono loro!”.

“Se ci fosse stata e ci fosse ancora una manutenzione ordinaria della città - continua amareggiata la Tascone - non si arriverebbe a tagliare alberi, a racimolare risorse qua e là per mettere pezze a destra e a manca. San Salvo non ha più alberi, il polmone verde necessario in ogni zona industriale, a San Salvo, per quel poco che aveva, ora non c'è più, le strade sono delle mulattiere a partire da via Alcide De Gasperi".

"In un momento storico come quello che stiamo vivendo - incalza la Consigliera comunale Michela Torricella - e con l'emergenza e la crisi climatica che stiamo attraversando, unita al fatto che San Salvo è a ridosso di una importante zona industriale, l'unica azione che si sarebbe dovuta mettere in atto in questi anni sarebbe dovuta essere la ripiantumazione degli alberi e la stesura di un piano green per la nostra città. E invece l'amministrazione di destra ha deciso di percorrere la strada del taglio degli alberi e dei disboscamenti. Una politica ambientale lontana dalle richieste che ci giungono dall'Europa e totalmente disinteressata dalle catastrofi climatiche che si stanno abbattendo in Italia come all'estero".

"Lo avevamo detto - sottolineano Boschetti, Tascone e Torricella - e lo abbiamo ribadito a più riprese, che i 2,4 milioni di euro che Amazon diede al Comune di San Salvo quale "ristoro ambientale", dovevano essere utilizzati per il miglioramento viario della zona industriale, per la nascita di polmoni verdi e per il miglioramento energetico. Non solo non siamo stati ascoltati, ma oggi assistiamo ancora al taglio di decine di alberi perché diventati "pericolosi", ma perché mai manutentati".

"Come Partito Democratico - conclude Boschetti - riteniamo che la salvaguardia del patrimonio verde deve diventare priorità per l'amministrazione De Nicolis. È necessario garantire e iniziare fin da ora a lavorare attivamente, con azioni concrete, per un ambiente più vivibile, più green, più verde. Spiace però constatare che la politica messa in campo dalla destra di questa città è lontana da questi principi e da queste mission".