"Verso le città a Km 0", fari puntati su produzioni locali e identità enogastronomiche

Appuntamento martedì 25 febbraio alle 17 a Palazzo d’Avalos a Vasto, per l’incontro Verso le città a Km 0, promosso dal Gal Costa dei Trabocchi in collaborazione con il Comune di Vasto.

Un momento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali e all’affermazione delle identità gastronomiche nelle nostre città, opportunità per discutere del futuro delle comunità, attraverso la sinergia tra amministrazioni locali, produttori e altri attori chiave. L’incontro è aperto a tutti, previa iscrizione al seguente link: https://bit.ly/Cittakm0



In programma interventi dedicati al ruolo delle comunità urbane nel valorizzare le produzioni locali, alla collaborazione tra amministrazioni e attori locali per accrescere la consapevolezza della cittadinanza, fino alla presentazione di buone pratiche e casi di successo e all’iniziativa di creazione, appunto, di Comunità di Progetto Città a Km 0.



Si parte con i saluti di Francesco Menna Sindaco di Vasto, Paola Cianci, assessore alle Politiche scolastiche e agricoltura, Licia Fioravante, assessore al commercio e sviluppo economico, Nicola Della Gatta, assessore al turismo, cultura, alla Città del benessere.

Interventi di: Laura Ciacci, esperta politiche del cibo - presidente Cooperativa sociale di comunità Campagna Sabina, Giampiero Mazzocchi, ricercatore al Crea - Rete italiana Politiche locali del cibo. A seguire, presentazione di buone pratiche e casi di successo. Intervento finale di Carlo Ricci, direttore Gal Costa dei Trabocchi: Il sostegno del Gal ai progetti di Città a km 0.



“Il Gal sta preparando l’avviamento del prossimo Piano di sviluppo locale - commenta Carlo Ricci, direttore del Gal Costa dei Trabocchi - che prevede una modalità di intervento basata sul metodo delle Comunità di progetto, vale a dire gruppi di attori locali che condividendo un interesse sulla valorizzazione di una particolare risorsa, elaborano e mettono in campo, con il sostegno delle risorse LEADER, una strategia con ricadute per la collettività”.



“Il nostro piano individua diverse linee strategiche e una di queste è quella delle Città a Km 0 - aggiunge il direttore del Gal Costa dei Trabocchi, Carlo Ricci -. Un’occasione per le comunità che lavorano in sinergia, costituite da operatori interessati alla valorizzazione della cultura alimentare, all’insegna di una politica del cibo. Lo scopo è mettere a sistema diverse iniziative, da quelle con impronta turistica, come gli eventi tematici, a quelle di natura educativa come la promozione delle mense scolastiche a Km 0, gli orti scolastici e altro”.